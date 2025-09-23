ETV Bharat / state

देवघर के इस दुर्गा मंदिर का चमत्कार देख दंग रह गए थे अंग्रेज अफसर, बेहोश होकर वहीं गिरे! जानें पूरी कहानी

देवघर के रोहिणी के मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: झारखंड का आध्यात्मिक शहर देवघर न केवल बैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां मां दुर्गा के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां भी हैं. इन्हीं में से एक है देवघर के रोहिणी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर. इस मंदिर की महिमा का डंका आजादी से पहले ब्रिटिश काल में बज चुका है.

मां दुर्गा का चमत्कार देख दंग रह गए थे अंग्रेज

मंदिर के पुजारी जागेश्वर पांडे बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तत्कालीन पुजारी चक्रधर चक्रवर्ती को मिट्टी की प्रतिमाओं की पूजा बंद करने का फरमान सुनाया गया था. अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि मिट्टी की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन पुजारी ने तांत्रिक विधि से मां दुर्गा की आराधना की और जब मंदिर का पट खोला गया, तो वहां मौजूद सभी अंग्रेज अफसर दंग रह गए.

जानकारी देते स्थानीय और रोहिणी के प्राचीन दुर्गा मंदिर के पुजारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुजारी ने बताया कि अंग्रेजों ने देखा कि भगवान गणेश की प्रतिमा दाहिनी ओर से बाईं ओर चली गई और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा बाईं ओर से दाहिनी ओर आ गई. इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अंग्रेज अधिकारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े. जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मां दुर्गा की शक्ति को स्वीकार कर लिया और तभी से यहां भव्य पूजा की परंपरा निरंतर जारी है.

मंदिर के निर्माण और संरक्षण में रोहिणी स्टेट परिवार का विशेष योगदान रहा है. वर्तमान में संजीव कुमार देव और चिरंजीव कुमार देव मंदिर की व्यवस्था और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

स्थानीय लोगों की जुड़ी है गहरी आस्था