देवघर के इस दुर्गा मंदिर का चमत्कार देख दंग रह गए थे अंग्रेज अफसर, बेहोश होकर वहीं गिरे! जानें पूरी कहानी
देवघर में मां दुर्गा का एक चमत्कारी मंदिर है. जिसे देख अंग्रेज भी नतमस्तक हो गए थे. खबर में जानिए पूरी कहानी.
Published : September 23, 2025 at 4:40 PM IST
देवघर: झारखंड का आध्यात्मिक शहर देवघर न केवल बैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां मां दुर्गा के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां भी हैं. इन्हीं में से एक है देवघर के रोहिणी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर. इस मंदिर की महिमा का डंका आजादी से पहले ब्रिटिश काल में बज चुका है.
मां दुर्गा का चमत्कार देख दंग रह गए थे अंग्रेज
मंदिर के पुजारी जागेश्वर पांडे बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तत्कालीन पुजारी चक्रधर चक्रवर्ती को मिट्टी की प्रतिमाओं की पूजा बंद करने का फरमान सुनाया गया था. अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि मिट्टी की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन पुजारी ने तांत्रिक विधि से मां दुर्गा की आराधना की और जब मंदिर का पट खोला गया, तो वहां मौजूद सभी अंग्रेज अफसर दंग रह गए.
पुजारी ने बताया कि अंग्रेजों ने देखा कि भगवान गणेश की प्रतिमा दाहिनी ओर से बाईं ओर चली गई और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा बाईं ओर से दाहिनी ओर आ गई. इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अंग्रेज अधिकारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े. जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मां दुर्गा की शक्ति को स्वीकार कर लिया और तभी से यहां भव्य पूजा की परंपरा निरंतर जारी है.
मंदिर के निर्माण और संरक्षण में रोहिणी स्टेट परिवार का विशेष योगदान रहा है. वर्तमान में संजीव कुमार देव और चिरंजीव कुमार देव मंदिर की व्यवस्था और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.
स्थानीय लोगों की जुड़ी है गहरी आस्था
स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर अद्वितीय है, क्योंकि सामान्यतः भगवान गणेश मां दुर्गा के दाहिने ओर विराजमान होते हैं, लेकिन यहां उनका स्थान बाईं ओर है और भगवान कार्तिकेय दाहिनी ओर स्थित हैं. यह बदलाव मां दुर्गा की अद्भुत शक्ति का साक्षात प्रतीक माना जाता है.
दुर्गा पूजा के अवसर पर उमड़ती है भीड़
दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ता है. मंदिर प्रबंधन और रोहिणी स्टेट परिवार की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है. यहां दर्शन करने वाले भक्त अपने मन में दिव्यता और शांति का अद्भुत अनुभव लेकर लौटते हैं.
ये भी पढ़ें-
नवरात्रि के दूसरे दिन मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे हजारों श्राद्धालु, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर मांगी सुख शांति
नवरात्र के पहले दिन पर दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचे रजरप्पा, फूलों से सजाया जा रहा सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर
बैद्यनाथ धाम में नवरात्र का शुभारंभ: शैलपुत्री पूजन संग भक्तिमय हुआ बाबा धाम, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़