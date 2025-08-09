शाहजहांपुर/लखनऊ : 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक घटना घटी. इससे ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई. इतिहास के पन्नों में आज का दिन काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया. इस कांड को आज 100 साल पूरे हो गए.

काकोरी कांड में शाहजहांपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है. काकोरी कांड की रूपरेखा तैयार करने और उसे अंजाम देने में शाहजहांपुर के 3 महानायक अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह का बड़ा योगदान था. इस कांड के बाद अंग्रेजों ने 19 दिसंबर 1927 को तीनों महानायकों को अलग-अलग जिलों में फांसी दी थी.

आर्य समाज मंदिर में हुई थी पूरी प्लानिंग : शहीद अशफाक उल्ला खान के प्रपौत्र अशफाक उल्ला ने बताया, काकोरी कांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में हुई थी. शाहजहांपुर के लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला की अटूट दोस्ती की कसमें खाते हैं. दोनों क्रांतिकारी यहां के मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिता आर्य समाज मंदिर के पुजारी थे. अशफाक उल्ला खान मुसलमान थे बावजूद दोनों में गहरी दोस्ती थी.

बिस्मिल और अशफाक उल्ला एक ही थाली में खाते थे खाना : प्रपौत्र अशफाक उल्ला ने बताया, दोनों एक ही थाली में खाना खाते और आर्य समाज मंदिर में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे. काकोरी कांड के महानायक अशफाक उल्ला खान ने अपनी फांसी से पहले अपने दोस्त सचिन नाथ बख्शी की बड़ी बहन को पत्र लिखकर कहा था कि 19 दिसम्बर को फैजाबाद जेल में फांसी होने होगी. मेरी इच्छा है कि जब मेरा शव लखनऊ रेलवे स्टेशन पर लाया जाए तब आप मुझसे मिलने जरूर आएं. अशफाक उल्ला खान, सचिन नाथ बख्शी की बहन को अपनी बहन मानते थे.

अंतिम समय में कहा था- रख दे कोई खाके वतन कफन में : उन्होंने बताया, महानायक अशफाक उल्ला ने जेल में डायरी लिखा थी. डायरी में लिखा था, मौत और जिंदगी दुनिया का है तमाशा. फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, जब मौत एक बार आना है तो डरना क्या है. हम सदा के नहीं थे तो मरना क्या है. जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उससे पहले उनसे आखिरी आरजू पूछी गई, जिस पर उन्होंने यह चंद लाइनें कहीं- 'कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो यह है रख दे कोई खाके वतन कफन में.'

गांधी जी के फैसले से उपजा आक्रोश : लखनऊ के इतिहासकार रोशन ताकि बताते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती की पृष्ठभूमि 4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कांड से जुड़ी है. गोरखपुर के चौरी-चौरा थाना क्षेत्र में आंदोलनकारियों ने थाना जला दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए. इस हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया. गांधी जी के इस फैसले से कई क्रांतिकारी युवा निराश हो गए और उन्होंने हथियार के बल पर आजादी की लड़ाई लड़ने का फैसला किया.

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की रखी गई नींव : सच्चेन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना हुई. इस संगठन से राम प्रसाद बिस्मिल, योगेशचंद्र चटर्जी, सच्चेन्द्रनाथ बख्शी जैसे युवा जुड़े थे. बाद में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी इससे जुड़ गए. संगठन का मानना था कि जब तक अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली जाएगी, तब तक आजादी नामुमकिन है. लड़ाई के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए धन की जरूरत थी. इसी उद्देश्य से सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई.

45 मिनट में पूरी घटना को अंजाम दिया : 9 अगस्त 1925 को '8 डाउन सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन' जैसे ही काकोरी रेलवे स्टेशन से गुजरी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चेन पुलिंग कर दी. सरकारी खजाना लूटने के लिए बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य क्रांतिकारी पहले से तैयार थे. ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को नीचे उतार लिया गया. खजाना ट्रेन से नीचे गिराने के बाद ड्राइवर को छोड़ दिया. पूरी घटना को 45 मिनट में अंजाम दिया गया.

40 क्रांतिकारियों पर चला मुकदमा : जर्मन माउजर पिस्तौल और अन्य हथियारों की मदद से उन्होंने खजाने के बक्से को तोड़ा और हजारों रुपए लूट लिए. हालांकि, इस दौरान एक यात्री की दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई, जिसने इस घटना को हत्या का मामला बना दिया. लगातार 2 महीने तक सर्च ऑपरेशन के बाद कई नौजवानों को हिरासत में लिया गया. ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को सरकार के खिलाफ युद्ध करार दिया और HRA के कुल 40 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया.

कई महीनों की अदालती प्रक्रिया के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई. 16 अन्य क्रांतिकारियों को काला पानी (आजीवन कारावास) की सजा हुई.

आज भी जिंदा है वो जज्बा : लखनऊ स्थित काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक संग्रहालय है, जहां क्रांति से जुड़े दस्तावेज, चिट्ठियां, खजाने का संदूक और ऐतिहासिक निशान आज भी सुरक्षित रखा गया है. काकोरी के वीरों की वीरता का वर्णन आज भी गर्व के साथ किया जाता है. बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई. चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बचते रहे और 1931 में अपनी शहादत तक क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं.

