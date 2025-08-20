ETV Bharat / state

जींद में बीरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को घेरा, कहा- कांग्रेस मजबूत करो वरना घर से बाहर नहीं निकलने देंगे - RAJIV GANDHI JAYANTI PROGRAM

बीरेंद्र सिंह ने जींद में कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी, बृजेंद्र सिंह 2 अक्टूबर से हरियाणा में पैदल यात्रा करेंगे, हाईकोर्ट में केस लंबित.

हरियाणा में निकाली जाएगी “कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा”
हरियाणा में निकाली जाएगी “कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा” (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 10:30 PM IST

2 Min Read

जींद: हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कड़ी नसीहत दी. जींद की रविदास धर्मशाला में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम में पहुंचे बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे तो उन्हें कार्यकर्ता सिर-आंखों पर बैठाएंगे, लेकिन यदि वे संगठन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो कार्यकर्ता उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देंगे.

"15 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करेंगे" (Etv Bharat)
संगठन पर दिया बयान (Etv Bharat)

हरियाणा में निकाली जाएगी “कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा”

उन्होंने कहा कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर “कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा” निकाली जाएगी. इस यात्रा की अगुआई उनके बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह करेंगे. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जींद किसी की “बापौती” नहीं है. कांग्रेस यहां कार्यकर्ताओं की पार्टी बनेगी, नेताओं की नहीं. इस मौके पर जुलाना विधायक विनेश फोगाट भी कार्यक्रम में शामिल हुईं, लेकिन नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनुपस्थित रहे.

बेहतर होता सभी जिलाध्यक्ष यहां होते - बृजेंद्र सिंह (Etv Bharat)
बीरेंद्र सिंह ने सभा को किया संबोधित (Etv Bharat)

2 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2 अक्टूबर से यह पैदल यात्रा पूरे हरियाणा में शुरू होगी. विधानसभा चुनावों में निराशाजनक नतीजों के बाद जनता में उदासीनता है. भाजपा ने भाईचारे को तोड़ा है और कांग्रेस इस यात्रा से इसे फिर से जोड़ने का प्रयास करेगी. उन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारी के लिए हर 15 हलकों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं. इनमें कांग्रेस का इतिहास, नीति और संविधान पर चर्चा होगी. शुरुआती चरण में हिसार के 9 हलके, कैथल का कलायत, जींद और फतेहाबाद के हलके शामिल किए गए हैं. इसके बाद दक्षिण हरियाणा में शिविर होंगे.

रविदास धर्मशाला में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम
रविदास धर्मशाला में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम (Etv Bharat)

बृजेंद्र सिंह ने बताया क्यों गए हाईकोर्ट

उचाना विधानसभा क्षेत्र में अपनी हार को लेकर हाईकोर्ट जाने पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जिन पोस्टल बैलेट्स को अवैध घोषित किया गया, उनका सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया गया. इसी आधार पर उन्होंने नतीजों को चुनौती दी है और उम्मीद जताई कि कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा. उन्होंने कांग्रेस द्वारा नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने का स्वागत किया और कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है. वहीं, सीएलपी लीडर की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं है और जल्द निर्णय होना चाहिए.

जींद में बीरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को घेरा
जींद में बीरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को घेरा (Etv Bharat)

इसे भी पढ़ें- मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमला- "11 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं"

जींद: हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कड़ी नसीहत दी. जींद की रविदास धर्मशाला में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम में पहुंचे बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे तो उन्हें कार्यकर्ता सिर-आंखों पर बैठाएंगे, लेकिन यदि वे संगठन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो कार्यकर्ता उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देंगे.

"15 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करेंगे" (Etv Bharat)
संगठन पर दिया बयान (Etv Bharat)

हरियाणा में निकाली जाएगी “कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा”

उन्होंने कहा कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर “कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा” निकाली जाएगी. इस यात्रा की अगुआई उनके बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह करेंगे. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जींद किसी की “बापौती” नहीं है. कांग्रेस यहां कार्यकर्ताओं की पार्टी बनेगी, नेताओं की नहीं. इस मौके पर जुलाना विधायक विनेश फोगाट भी कार्यक्रम में शामिल हुईं, लेकिन नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनुपस्थित रहे.

बेहतर होता सभी जिलाध्यक्ष यहां होते - बृजेंद्र सिंह (Etv Bharat)
बीरेंद्र सिंह ने सभा को किया संबोधित (Etv Bharat)

2 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2 अक्टूबर से यह पैदल यात्रा पूरे हरियाणा में शुरू होगी. विधानसभा चुनावों में निराशाजनक नतीजों के बाद जनता में उदासीनता है. भाजपा ने भाईचारे को तोड़ा है और कांग्रेस इस यात्रा से इसे फिर से जोड़ने का प्रयास करेगी. उन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारी के लिए हर 15 हलकों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं. इनमें कांग्रेस का इतिहास, नीति और संविधान पर चर्चा होगी. शुरुआती चरण में हिसार के 9 हलके, कैथल का कलायत, जींद और फतेहाबाद के हलके शामिल किए गए हैं. इसके बाद दक्षिण हरियाणा में शिविर होंगे.

रविदास धर्मशाला में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम
रविदास धर्मशाला में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम (Etv Bharat)

बृजेंद्र सिंह ने बताया क्यों गए हाईकोर्ट

उचाना विधानसभा क्षेत्र में अपनी हार को लेकर हाईकोर्ट जाने पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जिन पोस्टल बैलेट्स को अवैध घोषित किया गया, उनका सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया गया. इसी आधार पर उन्होंने नतीजों को चुनौती दी है और उम्मीद जताई कि कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा. उन्होंने कांग्रेस द्वारा नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने का स्वागत किया और कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है. वहीं, सीएलपी लीडर की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं है और जल्द निर्णय होना चाहिए.

जींद में बीरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को घेरा
जींद में बीरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को घेरा (Etv Bharat)

इसे भी पढ़ें- मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमला- "11 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं"

For All Latest Updates

TAGGED:

कांग्रेस को जानो पैदल यात्राजींद में बीरेंद्र सिंहबृजेंद्र सिंह की पैदल यात्राCONGRESS KO JAANO PAIDAL YAATRARAJIV GANDHI JAYANTI PROGRAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.