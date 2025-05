ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कारगिल हीरो खुशाल ठाकुर ने कही बड़ी बात, जानें क्या कहा - OPERATION SINDOOR

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर की सेना और पीएम की तारीफ ( ETV Bharat )

Published : May 8, 2025 at 1:47 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 2:23 PM IST

मंडी: भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. भारत की इस कार्रवाई पर कारगिल हीरो सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बधाई दी है. रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने पीएम मोदी की कूटनीति को सराहा है. कारगिल हीरो सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि 'मैं इस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को सलाम करता हूं. 14 दिनों से प्रतीक्षा थी कि भारत किस तरह पहलगाम घटना का जवाब देगा. भारत ने आतंकी घटना का करारा जवाब दिया है.भारत ने पूरी दुनिया और पाकिस्तान को बताया कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा. इसमें आतंकियों के कई ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गए. इसमें आम नागरिकों को टारगेट नही किया गया. एयरफोर्स ने बिना आईबी को क्रॉस करके कार्रवाई को अंजाम दिया है. उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान को चुपचाप बैठना चाहिए, क्योंकि उसके पास न तो आज हिम्मत है और न कार्रवाई करने की क्षमता है. पाकिस्तान केवल फेस वैल्यू बचाने के लिए कुछ न कुछ करेगा. भारत नहीं चाहता है कि इस युद्ध को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यदि पाकिस्तान चुप नहीं बैठता है तो भारत पाकिस्तान को हर तरह से जबाव देने के लिए तैयार है' ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर की सेना और पीएम की तारीफ (ETV Bharat) भारत अब नहीं बैठेगा चुप ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि 'पहलगाम में आतंकवादियों के जिस तरह से नागरिकों को मारा उसके बाद भारत का हर नागरिक इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे. आखिरकार भारत ने जवाब दे दिया. इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार आतंकवादियों को शरण देकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है और अब पाकिस्तान को उसके हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.'

करगिल युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर (फाइल फोटो) कौन हैं ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह कारगिल युद्ध के जांबाज योद्धाओं में एक नाम ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का भी आता है, जिन्हें कारगिल युद्ध का हीरो भी कहा जाता है. इनके नेतृत्व वाली 18 ग्रेनेडियर ने ना केवल टाइगर हिल और तोलोलिंग पर विजय पताका फहराया था, बल्कि कारगिल युद्ध की जीत का रास्ता भी तैयार किया था. तोलोलिंग की भयानक लड़ाई 22 दिन तक लड़ी गई. 18 ग्रेनेडियर के 2 राजपूताना राइफल्स के साथ मिलकर टाइगर हिल और तोलोलिंग पर विजयी पताका फहराने के बाद ही कारगिल विजय का रास्ता साफ हुआ था. ऑपरेशन खुखरी साल 2000 में साउथ अफ्रीका के सिएरा लियोन में विद्रोहियों ने यूनाइटेड नेशन पीस किपिंग फोर्स के 240 जवानों को बंदी बना लिया था. इनमें 234 भारतीय जवान भी थे. इन्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर को दी गई थी. इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को सौंपा गया था. इसे ऑपरेशन खुखरी नाम दिया गया था. 15 जुलाई 2000 को ऑपरेशन खुखरी शुरू हुआ और 16 जुलाई को जंगल में विद्रोहियों के चंगुल में फंसे भारतीयों सहित यूनाइटेड नेशन पीस किपिंग फोर्स के सभी जवानों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया. इसके बाद ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर अपने दल-बल के साथ सिएरा लियोन में दस माह तक रहे और लोगों में अमन चैन कायम करने का काम किया. ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बोले लोग, मोदी और सेना को लेकर कही ये बात

Last Updated : May 8, 2025 at 2:23 PM IST