ETV Bharat / state

बिश्रामपुर की धुरिया नदी पर बनेगा पुल! ईटीवी भारत की खबर पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

पलामूः जिले के बिश्रामपुर प्रखंड के धुरिया नदी पर डीएमएफटी के फंड से पुल का निर्माण किया जाएगा. पुल के बनने से राजखाड़ अंबेडकर नगर के हजारों की आबादी को फायदा होगा.

दरअसल सोमवार की शाम बिश्रामपुर प्रखंड के राजखाड़ अंबेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई थी. एक गर्भवती महिला को लोग खटिया पर लिटाकर धुरिया नदी को पार किया था. ईटीवी भारत ने पूरे मामले में सबसे पहले इससे संबंधित खबर को प्रकाशित किया था.

ईटीवी भारत की खबर पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मंगलवार को हाई लेवल बैठक की है. इस हाई लेवल बैठक में धुरिया नदी पर डीएमएफटी के फंड से पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. डीएमएफटी के गवर्निंग काउंसिल में पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. पलामू डीसी समीरा एस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया डीएमएफटी के फंड से पुल का निर्माण किया जाएगा.