बिश्रामपुर की धुरिया नदी पर बनेगा पुल! ईटीवी भारत की खबर पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

पलामू में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. धुरिया नदी पर डीएमएफटी फंड से पुल बनेगा.

DHURIA RIVER IN BISHRAMPUR PALAMU
मरीज को खाट पर ले जाते लोग (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 7:39 PM IST

पलामूः जिले के बिश्रामपुर प्रखंड के धुरिया नदी पर डीएमएफटी के फंड से पुल का निर्माण किया जाएगा. पुल के बनने से राजखाड़ अंबेडकर नगर के हजारों की आबादी को फायदा होगा.

दरअसल सोमवार की शाम बिश्रामपुर प्रखंड के राजखाड़ अंबेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई थी. एक गर्भवती महिला को लोग खटिया पर लिटाकर धुरिया नदी को पार किया था. ईटीवी भारत ने पूरे मामले में सबसे पहले इससे संबंधित खबर को प्रकाशित किया था.

ईटीवी भारत की खबर पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मंगलवार को हाई लेवल बैठक की है. इस हाई लेवल बैठक में धुरिया नदी पर डीएमएफटी के फंड से पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. डीएमएफटी के गवर्निंग काउंसिल में पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. पलामू डीसी समीरा एस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया डीएमएफटी के फंड से पुल का निर्माण किया जाएगा.

दरअसल इलाके के लोग लंबे वक्त से धुरिया के लोग नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं. पलामू के बिश्रामपुर प्रखंड के राजखाड़ अंबेडकर नगर की रहने वाली चंपा देवी नामक महिला को सोमवार की शाम प्रसव पीड़ा हुई थी, चंपा देवी का गांव धुरिया नदी के तट पर बसा हुआ है. प्रसव पीड़ा होने के बाद ग्रामीण एकजुट हुए और चंपा देवी को खाट पर लिटा कर नदी पार कराया था. स्थानीय ग्रामीण साहस दिखाते हुए एकजुट हुए थे एवं जान को जोखिम में डालकर चंपा देवी को नदी पार करवाया था.

हाय रे व्यवस्था! गर्भवती महिला को खाट पर रखकर ग्रामीणों ने किया नदी पार

