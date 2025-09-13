ETV Bharat / state

बाढ़ से पुल बहा, समाधान नहीं मिला तो ग्रामीणों ने किया श्रमदान, बस्तर में खुद बनाई सड़क

बस्तर में बाढ़ के बाद पुल टूट जाने से 12 दिनों तक ग्रामीण परेशान थे. जब शासन-प्रशासन से मदद नहीं मिली तो खुद श्रमदान किया.

People built the bridge
बाढ़ से पुल बहा लोगों ने खुद बनाई सड़क
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश से तबाही का मंजर 26 अगस्त को देखा गया. इस भयावह बाढ़ ने जनहानि पहुंचाई, कई घरों को जमींदोज किया. सड़क पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए. मवेशी और कई कीमती सामान बह गए. अब धीरे धीरे बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जा रही है. शासन प्रशासन के साथ ही स्थानीय नागरिक मार्गों को सुधारने के कार्यों में जुटे हुए हैं. ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां टूटे सड़क और पुल का मरम्मत स्थानीय लोगों ने श्रम दान कर किया.

समाधान नहीं होने पर श्रमदान: ग्रामीणों ने बताया कि, भारी बारिश से मुख्य मार्ग का सड़क क्षतिग्रस्त हो गया. इससे सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं. नुकसान की भरपाई के लिए नेताओं और प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ. इसके कारण उन्होंने श्रम दान करने का निर्णय लिया.

बाढ़ से पुल बहा लोगों ने खुद बनाई सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3-4 दिन मेहनत के बाद वैकल्पिक रास्ता तैयार: गांव से पारंपरिक औजार गैती, फावड़ा, ट्रैक्टर की सहायता से सड़क मरम्मत का कार्य बाढ़ के करीब 10 दिन बाद शुरू किया गया. करीब 3-4 दिनों तक कड़ी मेहनत करते हुए सड़क की मरम्मत की गई. जिससे ग्रामीण सड़क का इस्तेमाल करके आवश्यक काम कर सकें.

हम लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है. लेकिन जब तक अच्छे तरीके से सड़क का निर्माण नहीं होता ये सड़क फिर से बह सकती है- राजू सोढ़ी, स्थानीय

कितनी महत्वपूर्ण है यह सड़क: ग्रामीणों ने कहा कि, यह सड़क मुख्यमार्ग नेशनल हाइवे 63 से डोडरेपाल, अल्वा, छोटेगुडरा साप्ताहिक बाजार डिलमिली, मंडवा जलप्रपात, तीरथगढ़, और दरभा ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ती है. इस सड़क बह जाने से कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया था. जिससे काफी परेशानी हो रही थी.

People built the bridge
बाढ़ से पुल बहा लोगों ने खुद बनाई सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल जाने में तक परेशानी: सड़क बह जाने से गांव के हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चे और टीचर भी स्कूल तक जा नहीं पा रहे थे. चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने भी खुद इस सड़क पुल का निरीक्षण किया था. विधायक ने तत्काल आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अश्वासन दिया था लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई. इस कारण क्षेत्र के सभी ग्रामीण, जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान करने का बीड़ा उठाया. और मरम्मत कार्य किया.

