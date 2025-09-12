ETV Bharat / state

गुनौर में पंचायत का कारनामा, कागजों पर बना दी पुलिया और निकाल लिए लाखों

पन्ना जिले की गुनौर जनपद पंचायत का मामला. पटना कला से इमलिया गांव तक जाने के बीच में होना था पुलिया का निर्माण.

Panna bridge was made on paper
कागजों पर बना दी पुलिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 1:59 PM IST

पन्ना: पन्ना की एक पंचायत से भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सरकारी रिकॉर्ड में 5 लाख की पुलिया का निर्माण दिखाकर राशि निकाल ली गई. जबकि जमीन पर पुलिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है.

स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि पंचायत के पोर्टल पंचायत दर्पण में कार्य को पूर्ण दिखाया जा रहा है और 5 लाख रुपये की राशि भी निकाली गई है. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पंचायत द्वारा यहां एक ईट का टुकड़ा भी नहीं रखा गया है. पुरानी पुलिया को नई पुलिया दिखाकर शासन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है. मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह चंदेल (ETV Bharat)

जानिए क्या है पूरा मामला...

पन्ना जिले की गुनौर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना कला से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. यहां पटना कला से इमलिया गांव तक जाने के बीच में बड़े नाले पर 5 लाख रुपये की पुलिया का निर्माण स्वीकृत हुआ था. जिसका निर्माण नहीं करवाया गया लेकिन पंचायत पोर्टल से उसके मद में पैसा निकाल लिया गया. पुरानी पुलिया को नई पुलिया बात कर राशि का गबन किया जा रहा है. इसकी शिकायत ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से की है.

Panna bridge was made on paper
गुनौर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना कला (ETV Bharat)

गांव के स्थानीय निवासी कैलाश सिंह ने बताया कि पंचायत पटना कला द्वारा 14 अप्रैल 2025 को ग्राम इमलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर नई पुलिया का निर्माण 5 लाख रुपए से स्वीकृत हुआ था. चार माह बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिया निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ जबकि पंचायत पोर्टल निर्माण कार्य पूर्ण दिखाई दे रहा है और इसकी मद में राशि का आहरण हुआ दिख रहा है जबकि जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं है.

Panna bridge was made on paper
कागजों पर बना दी पुलिया, निकाल लिए 5 लाख (ETV Bharat)

पुलिया न होने से ग्रामीणों को होना पड़ रहा है परेशान

काफी समय से ग्राम पंचायत पटना कला से इमलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण की मांग की जा रही थी. पुलिया ना होने से आवाजाही पूरी तरह से लोगों का निकलना मुश्किल था. क्योंकि नल का पानी रास्ते के ऊपर से बहने लगता था जिससे लोगों को आवाजाही में बेहद परेशानी होती थी. प्रशासन द्वारा पुलिया निर्माण के लिए 5 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन पुलिया नहीं बनवाई गई.

जिला पंचायत सीईओ ने दिए जांच के आदेश

इस मामले में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी का कहना है "मामला संज्ञान में है. जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."

