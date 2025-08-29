कोरबा: शहर के पुरानी बस्ती और सर्वमंगला मंदिर के बीच हसदेव नदी पर रपटा (पुल) का निर्माण होगा. मंदिर तक पहुंचने के लिए खासतौर पर नवरात्रि के दौरान सर्वमंगला पुल पर दबाव काफी बढ़ जाता है. यही मार्ग गेवरा, कुसमुंडा और दीपका खदान तक पहुंचने के लिए भारी वाहनों का प्रमुख मार्ग है. आम लोग और भारी वाहन एक साथ आवागमन करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है.
मंदिर पहुंचना होगा आसान: अभी तक पुराने शहर की तरफ से आने वाले लोगों को रेलवे पुराना बस स्टैंड का फाटक पार कर 2 से 3 किलोमीटर का घुमावदार मार्ग तय कर सर्वमंगला मंदिर और कुसमुंडा, कनकी की तरफ तक पहुंचते हैं. इन सभी बिंदुओं के मद्देनजर सेतु निगम ने 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले रपटा का प्रस्ताव तैयार किया था. जिसे शासन ने स्वीकृति दे दी है.
मुख्यमंत्री ने कोरबा प्रवास के दौरान की थी घोषणा: हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जब कोरबा आए थे. तब उन्होंने इस कार्य की घोषणा की थी. सब ठीक रहा तो मानसून के बाद काम शुरू हो जाएगा. सेतु निगम ने औपचारिकता पूरी कर ली है. रपटा के अस्तित्व में आने से कोरबा- चांपा मार्ग के राहगीरों को रेलवे क्रासिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी.
लो लेवल मजबूत पुल बनेगा: यह रपटा एक लो लेवल पुल होगा, जो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक बनेगा. लंबाई 3.60 मीटर है, चौड़ाई लगभग 7.50 मीटर होगी. इसके नीचे ढोलक के आकार जैसे पिलर लगाए जाएंगे. यहां से पानी आसानी से निकल जायेगा. यह पिलर स्थाई और मजबूत होंगे. बरसात के मौसम में जब जल स्तर बढ़ेगा तब यह पुल जरूर पानी मे डूब जाएगा. लेकिन सामान्य दिनों में इससे आसानी से आवागामन किया जा सकता है.
प्रयागराज की तर्ज पर बनेगा: प्रयागराज में छोटे घाट को पार करने के लिए जिस तरह से कई स्थाई पुल बने हुए हैं. ठीक उसी तरह का एक पुल कोरबा में बनेगा. अंतर सिर्फ यह होगा कि कोरबा में निर्मित पुल पूरी तरह से स्थाई और मजबूत नींव वाला पुल होगा. जिससे पैदल, दो पहिया और हल्के चार पहिया वाहन भी आसानी से आवागमन कर सकेंगे. यह पुल 2 लेन मार्ग होगा.
इस तरह कि मिलेगी सुविधा: रपटा निर्माण होने से शहर वासियों के लिए सर्वमंगला मंदिर ही नहीं बल्कि कनकी स्थित शिव मंदिर पहुंचने में भी आसानी होगी. सावन महीने में पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु सर्वमंगला घाट से कांवर में जल भरते हैं, पुरानी बस्ती कोरबा के अधिकतर श्रद्धालु उरगा या सर्वमंगला पुल से होकर नहर मार्ग से होकर कनकेश्वर धाम पहुंचते हैं.
बायपास सड़कों की शहर में है भारी कमी: शहर में बायपास सड़कों की कमी से भारी वाहनों का दबाव बना रहता है, भारी वाहन और आम लोग एक ही सड़क पर चलते हैं. ऐसे में हसदेव नदी पर बनने वाला यह रपटा राहत भरी खबर है. मुख्य मार्ग से रानीरोड होते हुए पुरानी बस्ती के हसदेव नदी को रपटा के माध्यम से सर्वमंगला मंदिर घाट में जोड़ा जाएगा. कम ऊंचाई वाले इस स्थाई व लो-लेवल पुल के निर्मित होने से पुरानी बस्ती कोरबा के अलावा सीतामढ़ी, मानिकपुर, भिलाईखुर्द, ढेलवाडीह आदि क्षेत्र तक शहर की लगभग आधी आबादी का आवागमन सुगम होगा.
इन क्षेत्रों के लिए 8 किलोमीटर की दूरी होगी कम: पुल बनने के साथ सर्वमंगला, जटराज, चंद्रखुरी जैसे कोयला खदान प्रभावित लोगों को शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधा के लिए 8 किलोमीटर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. रपटा निर्माण होने क्षेत्र वासियों को कॉलेज, रानी धनराज कुंवर सीएचसी पहुंचने में सुविधा होगी. दुरूपा, कुसमंडा और आसपास के रहवासियों के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचना सुगम होगा. नवरात्र पूजा के अलावा हसदेव आरती, गणेश, दुर्गा विसर्जन आदि के समय होने वाली भीड़ के बीच आवागमन सुगम होगा.
यह 3.60 मीटर लंबा नदी में बनने वाला स्थाई पुल होगा. जो बरसात में डूब जाएगा, लेकिन बाकी समय में लोगों की आवागमन के लिए उपलब्ध होगा. दोनों तरफ के लोगों को इससे लाभ होगा. सब ठीक रहा तो आने वाले एक-दो महीने के भीतर ही पुल का काम शुरू हो जाएगा. 18 करोड़ की लागत से बनने वाला एक यह एक मजबूत पुल होगा- एके जैन, मुख्य कार्यपालन अभियंता, सेतु निगम
वर्तमान में पुरानी बस्ती के रहवासियों को ओवर ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद सर्वमंगला मार्ग पुल होते हुए मंदिर तक पहुंचना पड़ता है. रपटा बनने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पार करने की झंझट भी समाप्त हो जाएगी. इस पुल के अस्तित्व में आते ही शहर की एक बड़ी परिवहन की समस्या का समाधान होगा.