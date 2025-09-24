ETV Bharat / state

चंडीगढ़-देहरादून हाईवे पर यहां मार्च तक बनकर तैयार होगा नया पुल, 400 मीटर दूरी होगी कम

दरअसल सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मारकंडा नदी पर इस पुल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. पुल के पिलर खड़े किए जा चुके हैं, जिसके बाद इन दिनों पुल पर स्लैब डालने के लिए शटरिंग का कार्य किया जा रहा है. 180 मीटर लंबे इस नए पुल के तैयार होने के बाद हाईवे पर करीब 400 मीटर की दूरी भी कम हो जाएगी. पुल का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी नाहन मंडल के जरिए करवाया जा रहा है.

सिरमौर: चंडीगढ़-देहरादून नेशनल हाईवे-07 से प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. जल्द ही उन्हें इस हाईवे पर खजुरना क्षेत्र में पेश आने वाली ट्रैफिक समस्याओं से निजात मिल सकेगी. यहां अगले साल मार्च महीने तक मारकंडा नदी पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. ऐसे में अगर तय समय अवधि में इस पुल का कार्य पूरा कर लिया जाता है, तो अप्रैल या मई माह में इसके शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.

"खजुरना में नए पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. करीब साढ़े 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस पुल के कार्य को मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. पुल बनने के बाद हाईवे पर गाड़ियों की एप्रोच भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी." - ई. राकेश खंडूजा, अधिशासी अभियंता, नेशनल हाईवे अथॉरिटी नाहन मंडल

जर्जर हालत में पुराना आर्ट ब्रिज

बता दें कि वर्तमान में खजुरना में ही मारकंडा नदी पर स्थित दशकों पुराना आर्ट ब्रिज जर्जर हालत में पहुंच चुका हैं. यह आर्ट ब्रिज चौड़ाई में कम होने के कारण काफी तंग भी है. हरिद्वार, देहरादून, पांवटा साहिब, चंडीगढ़, शिमला, नाहन आदि के लिए हजारों की संख्या में रोजाना छोटी-बड़ी और भारी गाड़ियों की आवाजाही इसी ब्रिज से हो रही है. इस ब्रिज पर गाड़ियों का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. ऐसे में आवाजाही के दौरान काफी दिक्कतें भी पेश आ रही हैं. पुराने आर्ट ब्रिज के लिए नेशनल हाईवे के दोनों छोरों पर तीखे मोड़ हैं. ऐसे में कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं. इसके अलावा आर्ट ब्रिज को पैदल क्रॉस करने के लिए भी लोगों की सुविधा के लिए कोई फुटपाथ नहीं हैं. चौड़ाई कम होने से राहगीरों के लिए भी पुल पर खतरा बढ़ जाता है.

मारकंडा नदी (ETV Bharat)

राहगीरों के लिए तैयार होगा फुटपाथ

इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी नाहन मंडल ने इस नए पुल की प्रपोजल तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी थी. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद मारकंडा नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया. हालांकि बीच में किन्हीं कारणों से नए पुल का निर्माण कार्य भी काफी समय तक बंद रहा, लेकिन अब इस पुल का कार्य जोरों पर चल रहा है. वहीं, विभाग की मानें तो लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर नए पुल के दोनों ओर फुटपाथ भी तैयार किए जाएंगे. इससे राहगीर आसानी से पुल को पार कर गाड़ियों की आवाजाही के दौरान सुरक्षित भी सकेंगे.