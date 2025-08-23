लातेहार: जिले के सदर प्रखंड में पोचरा पंचायत के जारम गांव के पास सुकरी नदी पर 19 साल पहले शुरू हुआ पुल निर्माण कार्य आज भी अधूरा है. 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन कुछ पिलर बनने के बाद काम ठप हो गया. बरसात में नदी का तेज बहाव ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाता है, जिससे वे गांव में कैद हो जाते हैं. प्रशासन का दावा है कि सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन ग्रामीणों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा.

19 साल पहले शुरू, फिर ठप हुआ निर्माण

सदर प्रखंड के जारम गांव के पास बहने वाली सुकरी नदी लातेहार की प्रमुख नदियों में से एक है. बरसात में इसका तेज बहाव ग्रामीणों के लिए चुनौती बन जाता है. 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए इस नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास किया था. लातेहार स्पेशल डिवीजन द्वारा शुरू हुआ यह कार्य शुरुआती दौर में तेजी से चला, लेकिन अचानक ठेकेदार ने निर्माण कार्य छोड़ दिया. इसके बाद कई प्रयासों के बावजूद काम दोबारा शुरू नहीं हो सका.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों की मुश्किलें: बाढ़ में कैद जिंदगी

पुल के अभाव में जारम, माराबार, खीराखार और आसपास के गांवों के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. बरसात में नदी का तेज बहाव नदी पार करने को आत्मघाती बनाता है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दौरान नमक जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी तरसना पड़ता है. बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है. नदी के उस पार कई ग्रामीणों के खेत हैं, लेकिन बाढ़ के कारण उनकी देखभाल असंभव हो जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह पुल बन जाए, तो मटलोंग तक आवागमन आसान हो सकता है.

सर्वे पूरा, लेकिन निर्माण का इंतजार

लातेहार विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पुनई उरांव ने बताया कि सुकरी नदी पर जारम गांव के पास पुल निर्माण के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने की संभावना है और विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं और ठोस कार्रवाई का अभाव उनकी परेशानियों को बढ़ा रहा है.

प्रशासन के सामने चुनौती

सुकरी नदी पर अधूरे पड़े इस पुल ने एक बार फिर झारखंड में योजनाओं के स्वीकृत होने और उनके पूर्ण न होने की समस्या को उजागर किया है. ग्रामीणों की बढ़ती परेशानियां और बार-बार की मांग के बावजूद निर्माण कार्य की धीमी गति प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि सर्वे के बाद अब जल्द ही पुल निर्माण शुरू होगा, ताकि उनकी दशकों पुरानी समस्या का समाधान हो सके.

