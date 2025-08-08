Essay Contest 2025

यूपी की महिला दलाल ने 1.80 लाख में कराई युवक की शादी, दूसरे दिन दुल्हन फरार, मामला दर्ज - BRIDE FLED ON SECOND DAY OF WEDDING

अजमेर में एक महिला दलाल ने 1.80 लाख रुपए लेकर युवक की शादी करवाई. दुल्हन शादी के दूसरे दिन ही फरार हो गई.

गंज पुलिस थाना अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
August 8, 2025

अजमेर: गंज थाना अंतर्गत दुल्हन और उसका परिवार शादी कराने वाली महिला दलाल के साथ 1 लाख 80 हजार रुपए लेकर फरार हो गए. पीड़ित परिवार की ओर से गंज थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गंज थाने के एएसआई राकेश सिंह ने बताया कि कमला बावड़ी के रहने वाले प्रमोद कुमार ने थाने पर दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी काफी समय से शादी नहीं हो रही थी. इस बीच एक दलाल से उसका संपर्क हुआ. दलाल ने उत्तर प्रदेश की महिला दलाल मनीषा का नंबर उसे दिया. मनीषा ने शादी करवाने के लिए परिवार को 1 लाख 80 हजार रुपए देने की डिमांड की. दलाल मनीषा ने उसे एक लड़की का फोटो भेजा. दोनों तरफ से फोटो देखने के बाद रिश्ता तय हो गया. इसके बाद उसने 5 हजार रुपए मनीषा को अजमेर आने के लिए भी भेजे थे. 4 अगस्त को चार महिलाएं और एक लड़का सियालदेह ट्रेन से अजमेर आ गए.

शादी के दूसरे दिन परिवार सहित दुल्हन फरार, जानिए मामला (ETV Bharat Ajmer)

पीड़ित प्रमोद ने बताया कि लड़के ने खुद को लड़की का भाई बताया और बाकियों ने मौसी, भाभी और नानी होना बताया था. सभी को पुरानी मंडी स्थित एक होटल में ठहराया गया था. उसी दिन रीजनल कॉलेज के सामने आर्य समाज में हिंदू रीति-रिवाज से शादी हो गई. इसके बाद उसने 1 लाख 80 हजार रुपए मनीषा को ट्रांसफर कर दिए थे. दूसरे दिन वह अपनी पत्नी जिसका नाम चांदनी बताया गया था, उसके साथ दरगाह गया था. जहां से दुल्हन चांदनी चकमा देकर फरार हो गई. गंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

