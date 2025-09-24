ETV Bharat / state

बेगूसराय में घूस लेते सहकारिता पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, पैक्स का गोदाम बनाने के लिए ले रहा था घूस

बेगूसराय में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत रंजन को 10 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

घूस लेते घूस लेते सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार
घूस लेते घूस लेते सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 6:56 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:06 AM IST

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक बड़ी निगरानी कार्रवाई के तहत जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत रंजन प्रसाद को 10 हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई निगरानी विभाग पटना की टीम द्वारा की गई, जिसने पूरे मामले को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया.

गोदाम निर्माण के नाम पर मांगी घूस: मामला बछवाड़ा प्रखंड के रसीदपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सुमित से जुड़ा है. उन्होंने अपने पैक्स भवन में गोदाम निर्माण के लिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन अधिकारी ने फाइल पास करने के बदले 25 हजार रुपए की मांग की. जब अध्यक्ष ने इनकार किया, तो सौदा 10 हजार रुपए में तय हुआ.

सहकारिता पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार
सहकारिता पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)

निगरानी टीम ने पकड़ा: पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सुमित ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत 15 सितंबर को निगरानी विभाग, पटना में की। डीएसपी श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने पहले शिकायत का सत्यापन किया और फिर अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई.

होटल के पास पकड़ा गया अधिकारी: तय योजना के अनुसार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को बेगूसराय के जीरो माइल पर एक होटल के पास 10 हजार रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया. जैसे ही अधिकारी ने शिकायतकर्ता से पैसा लेकर अपने बैग में रखा, निगरानी टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार
सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)

सबूत के तौर पर 500 के नोट बरामद: अधिकारियों ने बताया कि सभी नोट 500-500 के थे, जिसे पहले से सुरक्षित चिन्हित कर रखा गया था. यह रकम अधिकारी ने सीधे शिकायतकर्ता से लेकर अपने बैग में रखी थी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया.जैसे ही अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, मौके पर मीडिया की टीम भी पहुंच गई. पूरे जिले में इस खबर से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है.

"यह कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है और इस तरह के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और सहकारिता विभाग में भी इस पर आंतरिक जांच शुरू हो सकती है." -श्रीराम चौधरी, डीएसपी

Last Updated : September 24, 2025 at 8:06 AM IST

