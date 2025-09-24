ETV Bharat / state

बेगूसराय में घूस लेते सहकारिता पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, पैक्स का गोदाम बनाने के लिए ले रहा था घूस

घूस लेते घूस लेते सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 24, 2025 at 6:56 AM IST | Updated : September 24, 2025 at 8:06 AM IST 2 Min Read

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक बड़ी निगरानी कार्रवाई के तहत जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत रंजन प्रसाद को 10 हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई निगरानी विभाग पटना की टीम द्वारा की गई, जिसने पूरे मामले को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया. गोदाम निर्माण के नाम पर मांगी घूस: मामला बछवाड़ा प्रखंड के रसीदपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सुमित से जुड़ा है. उन्होंने अपने पैक्स भवन में गोदाम निर्माण के लिए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन अधिकारी ने फाइल पास करने के बदले 25 हजार रुपए की मांग की. जब अध्यक्ष ने इनकार किया, तो सौदा 10 हजार रुपए में तय हुआ. सहकारिता पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat) निगरानी टीम ने पकड़ा: पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सुमित ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत 15 सितंबर को निगरानी विभाग, पटना में की। डीएसपी श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने पहले शिकायत का सत्यापन किया और फिर अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई.

Last Updated : September 24, 2025 at 8:06 AM IST