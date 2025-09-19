ETV Bharat / state

इलाज में देरी करने से घातक हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, 30 दिन में शुरू होना चाहिए ट्रीटमेंट

इंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्र ने कहा कि स्तन कैंसर के इलाज में तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
दूसरे डॉक्टर की सलाह लेने में वक्त गंवाती हैं महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: स्तन कैंसर के सफल इलाज मुमकिन है. बशर्ते मरीज समय पर डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज कराए. समय पर इलाज से महिलाएं बीमारी से निजात पा सकती हैं. इलाज में देरी घातक साबित हो सकती है. यह बात केजीएमयू इंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्र ने कही.

वह शुक्रवार को केजीएमयू के शताब्दी भवन प्रेक्षागृह में ब्रेस्ट अपडेट 2025 को संबोधित कर रहे थे. इंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्र ने कहा कि स्तन कैंसर के इलाज में तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं. महिलाएं शर्म और झिझक की वजह से स्तन में पड़ने वाली गांठ को नजरअंदाज करती हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं को ऑपरेशन कराना पड़ता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

बीमारी बढ़ने पर डॉक्टर के पास पहुंचती हैं महिलाएं: जब बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर पर इलाज के लिए आती हैं. डॉक्टर मरीज को देखते हैं. जरूरी जांचें व दवाएं लिखते हैं. कुछ मरीज दवाएं नहीं खाते हैं. जांच का दबाव अधिक होता है. आर्थिक रूप से मरीज कमजोर होती हैं. इस नाते भी काफी मरीजों का इलाज टलता है.

कई डॉक्टरों की सलाह लेने में वक्त न गवाएं: सबसे गंभीर मामला तो तब होता है, जब महिलाएं एक डॉक्टर की सलाह पर सारी जांचे करा लेती हैं. उसके बाद भी वह इलाज के बजाए एक से दूसरे डॉक्टर की सलाह लेने में वक्त गंवाती हैं. यह सबसे घातक पहलू है.

30 दिन में इलाज शुरू करना जरूरी: डॉ. आनंद मिश्र ने बताया कि स्तन कैंसर से पीड़ित महिला का 30 दिन में इलाज शुरू हो जाना चाहिए. इसमें मरीज के पहली बार अस्पताल आना व जांच आदि शामिल है. जब इससे अधिक दिन लगते हैं तो उसे इलाज में देरी माना जाता है. उन्होंने बताया कि महिलाओं में स्तन कैंसर के इलाज के प्रति जागरुकता बढ़ी है. लोग शुरुआती स्टेज में भी अस्पताल आ रही हैं.

परिवार के लिए महिला की सेहत जरूरी: कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि स्वस्थ्य परिवार के लिए महिलाओं का सेहतमंद रहना जरूरी है. स्तन में किसी भी तरह का बदलाव होने पर डॉक्टर की सलाह लें. डॉ. डीजी विजय ने बताया कि स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है.

ऑपरेशन नहीं कराना चाहती महिलाएं: अब महिलाओं की रजामंदी के बाद दूसरे स्तन का आकार भी ऑपरेशन कर बराबर कर दिया जाता है. हालांकि इसमें बीमारी न होने की वजह से काफी महिलाएं उसके ऑपरेशन में हिचकती हैं. इस मौके पर छह मरीजों की लाइव सर्जरी की गई. कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने शिरकत की.

यह भी पढ़ें- नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

For All Latest Updates

TAGGED:

BEGIN TREATMENT WITHIN 30 DAYSBREAST CANCER CAN BE FATALKGMU ENDOCRINE SURGERY DEPARTMENTBREAST CANCER TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.