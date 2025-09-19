ETV Bharat / state

इलाज में देरी करने से घातक हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, 30 दिन में शुरू होना चाहिए ट्रीटमेंट

बीमारी बढ़ने पर डॉक्टर के पास पहुंचती हैं महिलाएं: जब बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर पर इलाज के लिए आती हैं. डॉक्टर मरीज को देखते हैं. जरूरी जांचें व दवाएं लिखते हैं. कुछ मरीज दवाएं नहीं खाते हैं. जांच का दबाव अधिक होता है. आर्थिक रूप से मरीज कमजोर होती हैं. इस नाते भी काफी मरीजों का इलाज टलता है.

वह शुक्रवार को केजीएमयू के शताब्दी भवन प्रेक्षागृह में ब्रेस्ट अपडेट 2025 को संबोधित कर रहे थे. इंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्र ने कहा कि स्तन कैंसर के इलाज में तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं. महिलाएं शर्म और झिझक की वजह से स्तन में पड़ने वाली गांठ को नजरअंदाज करती हैं.

लखनऊ: स्तन कैंसर के सफल इलाज मुमकिन है. बशर्ते मरीज समय पर डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज कराए. समय पर इलाज से महिलाएं बीमारी से निजात पा सकती हैं. इलाज में देरी घातक साबित हो सकती है. यह बात केजीएमयू इंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्र ने कही.

कई डॉक्टरों की सलाह लेने में वक्त न गवाएं: सबसे गंभीर मामला तो तब होता है, जब महिलाएं एक डॉक्टर की सलाह पर सारी जांचे करा लेती हैं. उसके बाद भी वह इलाज के बजाए एक से दूसरे डॉक्टर की सलाह लेने में वक्त गंवाती हैं. यह सबसे घातक पहलू है.

30 दिन में इलाज शुरू करना जरूरी: डॉ. आनंद मिश्र ने बताया कि स्तन कैंसर से पीड़ित महिला का 30 दिन में इलाज शुरू हो जाना चाहिए. इसमें मरीज के पहली बार अस्पताल आना व जांच आदि शामिल है. जब इससे अधिक दिन लगते हैं तो उसे इलाज में देरी माना जाता है. उन्होंने बताया कि महिलाओं में स्तन कैंसर के इलाज के प्रति जागरुकता बढ़ी है. लोग शुरुआती स्टेज में भी अस्पताल आ रही हैं.

परिवार के लिए महिला की सेहत जरूरी: कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि स्वस्थ्य परिवार के लिए महिलाओं का सेहतमंद रहना जरूरी है. स्तन में किसी भी तरह का बदलाव होने पर डॉक्टर की सलाह लें. डॉ. डीजी विजय ने बताया कि स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है.

ऑपरेशन नहीं कराना चाहती महिलाएं: अब महिलाओं की रजामंदी के बाद दूसरे स्तन का आकार भी ऑपरेशन कर बराबर कर दिया जाता है. हालांकि इसमें बीमारी न होने की वजह से काफी महिलाएं उसके ऑपरेशन में हिचकती हैं. इस मौके पर छह मरीजों की लाइव सर्जरी की गई. कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने शिरकत की.

