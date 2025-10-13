ETV Bharat / state

स्तन कैंसर जागरूकता दिवस : महिलाओं में झिझक और लापरवाही दे रही बड़ी बीमारी को न्योता, न करें इन लक्षण को नजरअंदाज

स्तन कैंसर जागरूकता दिवस पर जानिए क्या हैं इस बीमारी के लक्षण, कारण और उपचार...

आरबीएम अस्पताल
आरबीएम अस्पताल (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 3:33 PM IST

भरतपुर : जिले में महिलाओं के लिए खतरे की घंटी बज रही है. कारण है जिले में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की संख्या का लगातार बढ़ना. आरबीएम अस्पताल की कैंसर ओपीडी में हर दिन करीब 14 से 15 मरीज पहुंच रहे हैं, यानी हर माह करीब 450 कैंसर मरीज इलाज के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं. इनमें 10 से 12 मरीज नए होते हैं और हर माह दो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित निकल रही हैं. वर्तमान में जिले में करीब 45 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं. चिकित्सकों का कहना है कि महिलाएं शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं और झिझक के चलते जांच में देर कर देती हैं, जिससे बीमारी गंभीर हो जाती है.

हर माह बढ़ रहे नए मरीज : आरबीएम अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. चरण सिंह ने बताया कि अस्पताल में कैंसर ओपीडी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पिछले एक वर्ष में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. हर माह करीब 10 से 12 नए मरीज कैंसर के रूप में दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से करीब दो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं. यह आंकड़ा जिले में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों के तेजी से बढ़ने का संकेत देता है.

आरबीएम अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. चरण सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

ब्रेस्ट कैंसर के कारण अब भी अस्पष्ट : डॉ. चरण सिंह के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर के पीछे कोई एक स्पष्ट वजह नहीं मानी जा सकती. हालांकि, कुछ प्रमुख कारण हैं जो इसे बढ़ावा दे सकते हैं. इनमें पीरियड्स का लंबे समय तक न आना, बच्चे न होना, परिवार में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना (जेनेटिक हिस्ट्री), अनियमित जीवनशैली और तनाव, हार्मोनल असंतुलन शामिल हैं. ग्रामीण इलाकों में यह बीमारी देर से सामने आती है, क्योंकि महिलाएं इस विषय पर बात करने से झिझकती हैं या लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं.

स्तन कैंसर के कारण
स्तन कैंसर के कारण (ETV Bharat GFX)

न करें नजरअंदाज : डॉ. चरण सिंह ने कहा कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस होना, आकार में बदलाव, त्वचा में सिकुड़न या स्तन से डिस्चार्ज जैसी स्थितियां शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. शुरुआती अवस्था में यह गांठ बहुत छोटी होती है और दर्द या ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं. धीरे-धीरे गांठ बढ़कर फिक्स हो जाती है और घाव बनने लगता है. जब तक ये लक्षण गंभीर रूप में सामने आते हैं, तब तक कैंसर शरीर के अन्य अंगों जैसे लीवर, लंग्स, ब्रेन और हड्डियों तक पहुंच चुका होता है. यदि ऐसी गांठ महसूस हो तो तुरंत गाइनेकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन या कैंसर विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए. शुरुआती जांच से बीमारी का पूरा इलाज संभव है.

स्तन कैंसर के लक्षण
स्तन कैंसर के लक्षण (ETV Bharat GFX)

स्टेज के अनुसार तय होता है इलाज : कैंसर विशेषज्ञ डॉ चरण सिंह ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुख्य रूप से तीन पद्धतियों से किया जाता है. इनमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी शामिल हैं. यदि पहली या दूसरी स्टेज में बीमारी का पता चल जाए तो सर्जरी से पूर्ण इलाज संभव है. इसके बाद कीमो या रेडियो थेरेपी दी जाती है ताकि शेष कैंसर कोशिकाएं न फैलें. बीमारी चतुर्थ चरण में पहुंच जाए तो कीमो और रेडियोथेरेपी लक्षणों को नियंत्रित करने और रोगी की पीड़ा कम करने में मदद करती हैं. ऐसे मामलों में उपचार का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता और अवधि को बढ़ाना होता है.

भरतपुर के आरबीएम का आंकड़ा
भरतपुर के आरबीएम का आंकड़ा (ETV Bharat GFX)

झिझक बन रही बड़ी चुनौती : डॉ. चरण सिंह का कहना है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में महिलाओं की झिझक सबसे बड़ी चुनौती है. कई बार वे परिवार या समाज में इस विषय पर खुलकर बात नहीं करतीं, जिसके चलते बीमारी देर से सामने आती है. डॉ. चरण सिंह ने कहा कि कई महिलाएं शुरुआती लक्षणों को शर्म या डर की वजह से बताती नहीं हैं, जबकि समय पर जांच और इलाज शुरू हो जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है. इसके लिए जागरूकता जरूरी है.

