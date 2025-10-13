ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, समय पर पहचान और जागरूकता से बच सकती हैं ज़िंदगियां
विशेषज्ञ डॉक्टर और कंसल्टेंट गायनी आन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा टाक से जानिए क्यों बेहद जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता.
Published : October 13, 2025 at 3:00 PM IST
जयपुर. हर साल 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद महिलाओं को इस गंभीर बीमारी के लक्षणों, बचाव और समय पर इलाज के प्रति जागरूक करना है. इस बारे में जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की कंसल्टेंट गयनी आंकोलॉजिस्ट डॉ. अपूर्व टाक ने ईटीवी भारत से बात की और बताया कि ज्यादातर मामलों में महिलाएं शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं, जिसके कारण बीमारी देर से पकड़ में आती है और इलाज मुश्किल हो जाता है.
उन्होंने अभिनेत्री हिना खान का उदाहरण दिया, जिन्हें सीधे स्टेज 3 का कैंसर डिटेक्ट हुआ था. उन्होंने कहा कि पढ़ी-लिखी और वर्किंग वूमेंस में भी इतना देरी से कैंसर डिटेक्ट की होना, चिंता की बात है. डॉक्टर टाक का कहना है कि गांवों और छोटे कस्बों में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अब भी जागरूकता की कमी है. ऐसे में स्वास्थ्य शिविरों, जनजागरूकता अभियानों और स्कूल–कॉलेजों में कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करना बेहद जरूरी है.
इसे भी पढ़ें: हेल्थ टिप्स: स्ट्रेस या हादसे से किसी भी उम्र में आ सकता है लकवा, उपचार में फिजियोथेरेपी से मिलती है मदद
अपनी सेहत के लिए जागरुकता जरूरी : डॉ. अपूर्वा कहती है कि भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट में ही कैंसर होता है. खास तौर पर बीते कुछ सालों में इस बीमारी में 50 फीसदी तक इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ ही इस बीमारी के कारण भी ज्यादा हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि पश्चात्यकरण का अनुकरण भी इसके पीछे बड़ी वजह है. खासतौर पर इसके कारण खान-पान की आदतों में बड़ा बदलाव देखा गया है.
ब्रेस्ट कैंसर के कारण :-
- भोजन में फाइबर डायट की कमी
- मोटापा का बढ़ना
- शरीर में हार्मोन का संतुलन
- काम के लिए ज्यादा समय बैठे रहना
- अनुवांशिकता का भी होना
ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण हैं : जागरूक होकर ब्रेस्ट कैंसर की समय पर पहचान करना भी जरूरी है. यदि स्तन और बगल में गांठ को महसूस किया जाता है और स्तन के आकार या रंग में बदलाव होता है, इसके अलावा त्वचा में गड्ढे या सिकुड़न आने के साथ ही निप्पल से असामान्य स्राव या रक्त स्राव होता है, तो कैंसर की पहचान की जा सकती है. यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.
- स्तन में सूजन का महसूस होना
- स्तन या बगल में गांठ महसूस होना
- स्तन के आकार या रंग में बदलाव
- त्वचा में गड्ढे या सिकुड़न आना
- निप्पल से असामान्य स्राव या रक्तस्राव होना
- निप्पल में किसी तरह का बदलाव
- छूने पर दर्द का महसूस होना
रोकथाम और समय पर जांच से बचाव : ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे समय पर पहचान और सही इलाज से हराया जा सकता है. डॉ. अपूर्वा टाक ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर इलाज के नतीजे बेहद सकारात्मक होते हैं. 40 साल से अधिक आयु की महिलाओं को नियमित रूप से दो साल के अंतराल से मैमोग्राफी जांच कराने की सलाह दी जाती है. किसी भी प्रकार की शंका होने पर MRI करवानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें: त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय
सेहतमंद भोजन के साथ ही नियमित शारीरिक अभ्यास ब्रेस्ट कैंसर को दूर रखता है. इसके अलावा महिलाओं को इस बीमारी की आनुवंशिक हिस्ट्री होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, साथ ही स्वयं स्तन जांच की तकनीक सीखनी चाहिए और महीने में एक बार इसका अभ्यास करना चाहिए. इन सबके साथ ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, और तनाव से दूरी बनाना भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.
बीमारी छिपाने की जगह जागरूकता जरूरी : डॉक्टर अपूर्वा टाक के अनुसार भारतीय समाज में इस तरह की बीमारी को अक्सर महिलाएं छुपाने का प्रयास करती है. जबकि मौजूदा दौर में चिकित्सा व्यवस्था काफी आधुनिक हो चुकी है, लिहाजा वक्त रहते इस बीमारी की पहचान करने पर सटीक इलाज मिल सकता है. साथ ही शरीर में किसी भी तरह के बदलाव के बिना भी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है. आज के दौर में कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी के भी ऑप्शन इलाज के लिए कारगर साबित हो रहे हैं.