ETV Bharat / state

दिल्ली के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए जल्द किया जाएगा ‘ब्रांडिंग कैम्पेन’ लॉन्चः पर्यटन मंत्री

देश-विदेश से आए प्रतिभागियों को एक मंच पर देखना भारत के पर्यटन और व्यापारिक क्षमताओं की मजबूती को दर्शाता है- पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा

दिल्ली के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ‘ब्रांडिंग कैम्पेन’ लॉन्च जल्द
दिल्ली के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ‘ब्रांडिंग कैम्पेन’ लॉन्च जल्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित BLTM प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया. इस मौके पर देश-विदेश से आए पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और उद्योग से जुड़े अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को इस भव्य आयोजन के लिए चुना जाना गर्व की बात है. देश-विदेश से आए प्रतिभागियों को एक मंच पर देखना भारत के पर्यटन और व्यापारिक क्षमताओं की मजबूती को दर्शाता है. यहां नई तकनीकों, सेवाओं और सहयोग की संभावनाओं को देखकर महसूस हो रहा है कि हमारा देश वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कपिल मिश्रा ने कहा कि BLTM ने पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट संवाद और साझेदारी का मंच प्रदान किया है. आयोजकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि ऐसे मंच भारत को पर्यटन महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार पर्यटन के पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए काम कर रही है और इसी वर्ष एक दिल्ली के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ‘ब्रांडिंग कैम्पेन’ लॉन्च किया जाएगा. जिससे दिल्ली पर्यटन उद्योग दुनिया में नई संभावनाओं का केंद्र बनेगी.

दिल्ली सरकार पर्यटन के पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए काम कर रही है
दिल्ली सरकार पर्यटन के पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए काम कर रही है (ETV Bharat)

कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को कई नए पर्यटन स्थलों का उपहार मिला है. इनमें यशोभूमि, भारत मंडपम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, कर्तव्य पथ और अंबेडकर केंद्र प्रमुख हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब देश ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है तो उसका संदेश और उसकी छवि दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम दिल्ली बनेगी. अंत में उन्होंने कहा कि BLTM जैसे प्लेटफॉर्म न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा देंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पर्यटन पहचान को और सशक्त करेंगे.

दिल्ली के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए जल्द किया जायेगा ‘ब्रांडिंग कैम्पेन’ लॉन्च
दिल्ली के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए जल्द किया जायेगा ‘ब्रांडिंग कैम्पेन’ लॉन्च (ETV Bharat)

बता दें कि चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए नई सरकार ने दिल्ली को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने की जो घोषणा की थी. इस संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन से जुड़े चार महत्वपूर्ण चीजों की बजट में घोषणा की गई थी. दिल्ली के ब्रांडिंग के लिए फंड की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ के अलग से टूरिज्म सर्किट बनाने की घोषणा की गई, यमुना में रिवर क्रूज चलाने की योजना है. यह चारों योजनाओं पर हमलोग काम करने हैं. अब बजट भी मिल गया हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने IHBAS अस्पताल का किया निरीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का दिया भरोसा
  2. दिल्ली सरकार बन गई 'फुलेरा पंचायत', CM के पति की बैठकों में मौजूदगी पर AAP का हमला
  3. दिल्ली को स्पोर्ट्स हब बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता: सीएम रेखा गु्प्ता

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT TOURISM PROMOTE DELHI TOURISMदिल्ली पर्यटन कैम्पेन लॉन्चपर्यटन मंत्री कपिल मिश्राDELHI TOURISM PROMOTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.