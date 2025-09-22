ETV Bharat / state

केरल में फैल रही ब्रेन ईटिंग की बीमारी का दिल्ली में भी खतरा!, जानिए फैलने के कारण, लक्षण और बचाव

बुखार आना, उल्टी होना, सिर दर्द और बहकी-बहकी बातें करना ब्रेन ईटिंग बीमारी का लक्षण है.

केरल में फैल रही ब्रेन ईटिंग की बीमारी का दिल्ली में भी खतरा
केरल में फैल रही ब्रेन ईटिंग की बीमारी का दिल्ली में भी खतरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 6:29 PM IST

नई दिल्ली: केरल में तेजी से फैल रही बीमारी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के अब तक 69 मामले आ चुके हैं. इसके साथ ही इस बीमारी से 19 लोगों की मौत हो चुकी है. यह बीमारी कितनी खतरनाक है? दिल्ली में इसके फैलने का कितना खतरा है?, इसको लेकर ईटीवी भारत ने जीटीबी अस्पताल में प्रोफेसर और मेंडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप कुमार से बातचीत की.

डॉ कुलदीप कुमार ने बताया कि यह बीमारी रुके हुए गंदे पानी में नहाने से फैलती है. जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग तालाब, झील और स्विमिंग पूल के रुके हुए पानी में नहाते हैं तो उस पानी में पैदा हुआ परजीवी अमीबा नाक के जरिए ब्रेन में चला जाता है. यह बहुत ही सूक्ष्म होता है जो दिखाई नहीं देता. यह दिमाग में पहुंचकर दिमाग की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है, जिससे मरीज की डेथ हो जाती है. उन्होंने बताया कि वर्ल्ड लिटरेचर के अनुसार, इस बीमारी की जो मृत्यु दर है वह 95 फीसदी है. लेकिन अभी केरल में स्थिति नियंत्रण में है, वहां अभी मृत्यु दर 25 फीसदी पर बनी हुई है. इसके बचाव का तरीका गंदे पानी में जाने से बचना, स्विमिंग पूल और तालाब जिनका पानी बदला नहीं जाता है उनमें नहाने से बचना.

केरल में फैल रही ब्रेन ईटिंग की बीमारी का दिल्ली में भी खतरा ! (ETV Bharat)

एक तरह का दिमागी बुखार होती है यह बीमारी

डॉ कुलदीप ने बताया कि यह बीमारी एक तरह का दिमागी बुखार होती है. इसमें बुखार आना, उल्टी होना, सिर दर्द और बहकी-बहकी बातें करने जैसे लक्षण शामिल है. दिमागी बुखार अक्सर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और टीबी की वजह से होता है. इसके इलाज में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है. लक्षण आने पर एनआरआई कराना चाहिए, जिससे बीमारी की गंभीरता का पता चलता है और उस हिसाब से इलाज किया जाता है.

आदमी से आदमी में नहीं फैलती यह बीमारी

प्रोफेसर कुलदीप कुमार ने बताया कि यह बीमारी आदमी से आदमी में नहीं फैलती, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है. अर्ली डायग्नोसिस करने से बीमारी को ठीक किया जा सकता है. यह बीमारी गंदे पानी से ही फैलती है. इसलिए बचाव करने का यह तरीका है कि स्विमिंग पूल के पानी का क्लोरिनेशन अच्छे से होना चाहिए.

प्रोफेसर कुलदीप कुमार ने बताया कि इस बीमारी के फैलने का खतरा हर जगह है. दिल्ली में भी लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं. इसलिए यहां भी सावधान रहने की जरूरत है. अभी कुछ समय तक स्विमिंग पूल का इस्तेमाल न करे तो बेहतर है. उन्होंने बताया कि अभी का मौसम इस बीमारी के फैलने के लिए अनुकूल है. इस समय गर्मी और उमस बहुत ज्यादा है तो लोग स्विमिंग पूल और तालाब में ज्यादा नहाना पसंद करते हैं. इसलिए इस बीमारी के फैलने जा खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, अभी दिल्ली में इसका कोई मामला नहीं आया है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

