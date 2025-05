ETV Bharat / state

बनारस में ब्रह्मोस; पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाने वाली मिसाइल को अब आप घर के ड्राईंग रूम में सजाइए - BRAHMOS MISSILE

बनारस में बन रही चांदी की ब्रह्मोस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 3:59 PM IST 6 Min Read

वाराणसी: भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पड़ोसी देश पर कहर बरपाया, उसी मिसाइल को अब आप अपने घर के ड्राईंग रूम में भी सजा सकते हैं. दरअसल, बनारस में गुलाबी मीनाकारी के कलाकारों ने चांदी से इस मिसाइल का मॉडल बनाया है. जिसको गुलाबी मीनाकारी के जरिए और आकर्षक रूप दिया गया है. बनारस में पहली बार चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद काशी में 400 साल पुरानी कला में भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है. जहां काशी के नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी ने एक सप्ताह में इस मिसाइल को चांदी में तैयार किया है. इसकी कीमत 10 हजार से लेकर 25000 रुपए तक है. बड़ी बात यह है कि इसे देश के अलग-अलग हिस्से के साथ डीआरडीओ और विदेश में भी पसंद किया जा रहा है. चांदी की ब्रह्मोस पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) क्यों बनाई गई चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल: नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि हम लोगों ने गुलाबी मीनाकारी में कई सारे प्रयोग किए हैं. हर त्योहार पर एक प्रयोग देखने को मिलता है. ऐसे में पहलगाम की घटना के बाद जब हमारी भारतीय सेना ने आतंकवादियों से लोहा लिया तो उसमें उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया. भारतीय सेना की सराहना के लिए पहली बार चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है और भारतीय सेना के पराक्रम को बताया है. उन्होंने बताया कि, हम राफेल और अन्य मिसाइल को भी तैयार कर सकते थे, लेकिन वह पूर्ण रूप से विदेशी हैं. ब्रह्मोस मिसाइल रूस के सहयोग से हमारे भारत में ही बनती है. इसलिए हमने इसको बनाने का निर्णय लिया. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat) एक मिसाइल में 150 ग्राम चांदी, कीमत 25000 रुपए: वह बताते हैं कि सबसे पहले हमने एक सैंपल 1 सप्ताह में तैयार किया. इसमें नीले गुलाबी व हल्के आसमानी रंग का प्रयोग किया. इस पर अलग-अलग तरीके की आकृति तैयार की गई है. इसे जब हमने लोगों को भेजा तो उन्होंने खूब पसंद किया. इसके बाद हमारे पास ऑर्डर आने लगे, तब फिर हम लोगों ने 150 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किए, जिसमें बड़े और छोटे साइज की मिसाइल शामिल हैं. इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय तिरंगे के मॉडल को भी तैयार किया है. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) उन्होंने बताया कि छोटी मिसाइल को 60 ग्राम चांदी में तैयार किया गया है, जिसकी कीमत 10,000 रुपए है. वहीं बड़ा मिसाइल 150 ग्राम चांदी से तैयार हुई है जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है. इसे बनाने के लिए 20 लोगों की टीम काम करती है.

देश-विदेश से आ रहे ऑर्डर: वह बताते हैं कि, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए देश के अलग-अलग कोनों से आर्डर आ रहे हैं. जिनमें महाराष्ट्र, मुंबई, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, दक्षिण भारत इत्यादि राज्य शामिल है, जहां हम लोग यह आर्डर दे रहे हैं. इसके साथ ही कुछ ऑर्डर कैलिफोर्निया से आ रहे हैं. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) डीआरडीओ भी हमारे टच में है. हमें उम्मीद है कि वहां से भी हमें जल्द ही बड़ा ऑर्डर मिलेगा. नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी सिंह का कहना है, मिसाइल को तैयार करने पर ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जीवन सफल हो गया. हमने भारतीय सेना को समर्पित कोई आर्टिकल तैयार किया है, जिसे दुनिया में पसंद किया जा रहा. गिफ्ट संग बना रहे गहने और मिसाइल: कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि, पहले गुलाबी में सिर्फ गिफ्ट के आइटम ही बनते थे. जिसमें मोर, हाथी, घोड़ा बनाए जाते थे. लेकिन, जीआई टैग मिलने के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई. जीआई के बाद यह ODOP प्रोडक्ट में भी शामिल है. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) वह बताते हैं, अब गुलाबी मीनाकारी में हर तरह की ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम यहां तक की अब सोने चांदी हीरे की ज्वेलरी पर मीनाकारी का प्रयोग कर रहे हैं. अब लोगों की पसंद को देखते हुए हम लोगों ने गुलाबी मीनाकारी से जुड़े आभूषणों को भी बनाकर तैयार किया है जो चांदी और सोने में तैयार किए जा रहे हैं. गुलाबी मीनाकारी 400 साल पुरानी: बता दें कि, गुलाबी मीनाकारी की कलाकारी लगभग 400 साल पुरानी मानी जाती है, जिसे सोने और चांदी के धातुओं पर डिजाइन करके तैयार किया जाता है. मुगल काल से यह कला बनारस में आई. इसके बाद से इसे कलाकारों ने बनारसी रंग दे दिया. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल में मीनाकारी करते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat) यूं तो देश में कई तरीक की मीनाकारी है, जिनमें एक रंग खुला मीना होती है, पचरंगी मीना होती है. इसी में वाराणसी का गुलाबी मीनाकारी है, जो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है. बनारसी मीनाकारी में गुलाबी रंग का प्रयोग होता है, जिस वजह से उसका नाम गुलाबी मीनाकारी है. जीआई विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत बताते हैं, एक वक्त था कि गुलाबी मीनाकारी बिल्कुल गायब हो गई थी. उससे जुड़े कलाकार अलग-अलग कामों में लीन हो गए थे. 2007 से 2014 के बीच यह कला बिल्कुल गायब हो गई थी. इस कला में पहले जहां ढाई सौ लोग जुड़े हुए थे तो वहीं इस बीच यह संख्या 30 से 40 के बीच सिमट कर के रह गई थी. ब्रह्मोस मिसाइल का चांदी में बना मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat) उसके बाद हम लोगों ने इसे 2015 में जीआई के लिए नॉमिनेट किया. उसके बाद 2015 में इसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया. तब से इसकी तकदीर बदल गई. खुद पीएम मोदी और सीएम योगी इसके ब्रांड एंबेसेडर बने. आज लगभग 400 कारीगर इससे जुड़े हुए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा महिलाएं हैं. बड़ी बात यह है कि पहले इसमें महिलाएं काम नहीं करती थी, बल्कि इस पर पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन बीते 10 साल में इस कलाकारी की तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई देश-विदेश अलग-अलग स्थान से यहां ऑर्डर आते हैं. 15 करोड़ का है सालाना कारोबार: बता दें कि, बनारस में गुलाबी मीनाकारी का सालाना कारोबार 15 करोड़ से ज्यादा का माना जाता है, जिसमें महिला पुरुष सब मिलकर के काम करते हैं. यहां काम करने वाली महिलाएं हर महीने 18 से 20 हजार रुपए की इनकम कर लेती हैं. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) बड़ी बात यह है कि वह इस काम में अपने भविष्य को भी तैयार कर रही हैं. महिलाओं के साथ नई लड़कियां भी इस काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. बाकायदा समय-समय पर होने वाली ट्रेनिंग में भी शामिल होती हैं, इसे करियर के रूप में चुन रही है. इस कलाकृति को सीख रही हैं. लड़कियों ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका डेमो भी दिखाया है. ये भी पढ़ेंः कैसे बनती है काशी की शहनाई, जिसे PM Modi ने दिया GI Tag; उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दिलाई पहचान

वाराणसी: भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पड़ोसी देश पर कहर बरपाया, उसी मिसाइल को अब आप अपने घर के ड्राईंग रूम में भी सजा सकते हैं. दरअसल, बनारस में गुलाबी मीनाकारी के कलाकारों ने चांदी से इस मिसाइल का मॉडल बनाया है. जिसको गुलाबी मीनाकारी के जरिए और आकर्षक रूप दिया गया है. बनारस में पहली बार चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद काशी में 400 साल पुरानी कला में भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है. जहां काशी के नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी ने एक सप्ताह में इस मिसाइल को चांदी में तैयार किया है. इसकी कीमत 10 हजार से लेकर 25000 रुपए तक है. बड़ी बात यह है कि इसे देश के अलग-अलग हिस्से के साथ डीआरडीओ और विदेश में भी पसंद किया जा रहा है. चांदी की ब्रह्मोस पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) क्यों बनाई गई चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल: नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि हम लोगों ने गुलाबी मीनाकारी में कई सारे प्रयोग किए हैं. हर त्योहार पर एक प्रयोग देखने को मिलता है. ऐसे में पहलगाम की घटना के बाद जब हमारी भारतीय सेना ने आतंकवादियों से लोहा लिया तो उसमें उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया. भारतीय सेना की सराहना के लिए पहली बार चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है और भारतीय सेना के पराक्रम को बताया है. उन्होंने बताया कि, हम राफेल और अन्य मिसाइल को भी तैयार कर सकते थे, लेकिन वह पूर्ण रूप से विदेशी हैं. ब्रह्मोस मिसाइल रूस के सहयोग से हमारे भारत में ही बनती है. इसलिए हमने इसको बनाने का निर्णय लिया. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat) एक मिसाइल में 150 ग्राम चांदी, कीमत 25000 रुपए: वह बताते हैं कि सबसे पहले हमने एक सैंपल 1 सप्ताह में तैयार किया. इसमें नीले गुलाबी व हल्के आसमानी रंग का प्रयोग किया. इस पर अलग-अलग तरीके की आकृति तैयार की गई है. इसे जब हमने लोगों को भेजा तो उन्होंने खूब पसंद किया. इसके बाद हमारे पास ऑर्डर आने लगे, तब फिर हम लोगों ने 150 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किए, जिसमें बड़े और छोटे साइज की मिसाइल शामिल हैं. इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय तिरंगे के मॉडल को भी तैयार किया है. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) उन्होंने बताया कि छोटी मिसाइल को 60 ग्राम चांदी में तैयार किया गया है, जिसकी कीमत 10,000 रुपए है. वहीं बड़ा मिसाइल 150 ग्राम चांदी से तैयार हुई है जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है. इसे बनाने के लिए 20 लोगों की टीम काम करती है. देश-विदेश से आ रहे ऑर्डर: वह बताते हैं कि, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए देश के अलग-अलग कोनों से आर्डर आ रहे हैं. जिनमें महाराष्ट्र, मुंबई, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, दक्षिण भारत इत्यादि राज्य शामिल है, जहां हम लोग यह आर्डर दे रहे हैं. इसके साथ ही कुछ ऑर्डर कैलिफोर्निया से आ रहे हैं. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) डीआरडीओ भी हमारे टच में है. हमें उम्मीद है कि वहां से भी हमें जल्द ही बड़ा ऑर्डर मिलेगा. नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी सिंह का कहना है, मिसाइल को तैयार करने पर ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जीवन सफल हो गया. हमने भारतीय सेना को समर्पित कोई आर्टिकल तैयार किया है, जिसे दुनिया में पसंद किया जा रहा. गिफ्ट संग बना रहे गहने और मिसाइल: कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि, पहले गुलाबी में सिर्फ गिफ्ट के आइटम ही बनते थे. जिसमें मोर, हाथी, घोड़ा बनाए जाते थे. लेकिन, जीआई टैग मिलने के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई. जीआई के बाद यह ODOP प्रोडक्ट में भी शामिल है. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) वह बताते हैं, अब गुलाबी मीनाकारी में हर तरह की ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम यहां तक की अब सोने चांदी हीरे की ज्वेलरी पर मीनाकारी का प्रयोग कर रहे हैं. अब लोगों की पसंद को देखते हुए हम लोगों ने गुलाबी मीनाकारी से जुड़े आभूषणों को भी बनाकर तैयार किया है जो चांदी और सोने में तैयार किए जा रहे हैं. गुलाबी मीनाकारी 400 साल पुरानी: बता दें कि, गुलाबी मीनाकारी की कलाकारी लगभग 400 साल पुरानी मानी जाती है, जिसे सोने और चांदी के धातुओं पर डिजाइन करके तैयार किया जाता है. मुगल काल से यह कला बनारस में आई. इसके बाद से इसे कलाकारों ने बनारसी रंग दे दिया. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल में मीनाकारी करते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat) यूं तो देश में कई तरीक की मीनाकारी है, जिनमें एक रंग खुला मीना होती है, पचरंगी मीना होती है. इसी में वाराणसी का गुलाबी मीनाकारी है, जो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है. बनारसी मीनाकारी में गुलाबी रंग का प्रयोग होता है, जिस वजह से उसका नाम गुलाबी मीनाकारी है. जीआई विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत बताते हैं, एक वक्त था कि गुलाबी मीनाकारी बिल्कुल गायब हो गई थी. उससे जुड़े कलाकार अलग-अलग कामों में लीन हो गए थे. 2007 से 2014 के बीच यह कला बिल्कुल गायब हो गई थी. इस कला में पहले जहां ढाई सौ लोग जुड़े हुए थे तो वहीं इस बीच यह संख्या 30 से 40 के बीच सिमट कर के रह गई थी. ब्रह्मोस मिसाइल का चांदी में बना मॉडल. (Photo Credit; ETV Bharat) उसके बाद हम लोगों ने इसे 2015 में जीआई के लिए नॉमिनेट किया. उसके बाद 2015 में इसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया. तब से इसकी तकदीर बदल गई. खुद पीएम मोदी और सीएम योगी इसके ब्रांड एंबेसेडर बने. आज लगभग 400 कारीगर इससे जुड़े हुए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा महिलाएं हैं. बड़ी बात यह है कि पहले इसमें महिलाएं काम नहीं करती थी, बल्कि इस पर पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन बीते 10 साल में इस कलाकारी की तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई देश-विदेश अलग-अलग स्थान से यहां ऑर्डर आते हैं. 15 करोड़ का है सालाना कारोबार: बता दें कि, बनारस में गुलाबी मीनाकारी का सालाना कारोबार 15 करोड़ से ज्यादा का माना जाता है, जिसमें महिला पुरुष सब मिलकर के काम करते हैं. यहां काम करने वाली महिलाएं हर महीने 18 से 20 हजार रुपए की इनकम कर लेती हैं. चांदी की ब्रह्मोस मिसाइल. (Photo Credit; ETV Bharat) बड़ी बात यह है कि वह इस काम में अपने भविष्य को भी तैयार कर रही हैं. महिलाओं के साथ नई लड़कियां भी इस काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. बाकायदा समय-समय पर होने वाली ट्रेनिंग में भी शामिल होती हैं, इसे करियर के रूप में चुन रही है. इस कलाकृति को सीख रही हैं. लड़कियों ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका डेमो भी दिखाया है. ये भी पढ़ेंः कैसे बनती है काशी की शहनाई, जिसे PM Modi ने दिया GI Tag; उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दिलाई पहचान

Last Updated : May 21, 2025 at 3:59 PM IST