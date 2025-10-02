उज्जैन में रावण दहन का मटकी फोड़ विरोध, कहा- दशानन को ब्राह्मण होने की मिल रही सजा
उज्जैन के दशहरा मैदान में ब्राह्मण समाज के 3 संगठनों ने रावण दहन के आयोजको के नाम से काली मटकी फोड़ जताया विरोध. कहा, ब्राह्मणों को बदनाम करने का रचा गया है यह षड्यंत्र और उसे आज मनोरंजन बना लिया गया है. ये बंद होना चाहिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 9:38 AM IST|
Updated : October 2, 2025 at 9:52 AM IST
उज्जैन: देश भर में विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है लेकिन धर्म नगरी उज्जैन में रावण दहन का विरोध तेज हो गया है. रावण दहन से पहले शहर के दशहरा मैदान में ब्राह्मण समाज के 3 बड़े संगठनों ने आयोजक के नाम से काली मटकी फोड़ विरोध किया. साथ ही ब्राह्मण समाज के साथ-साथ समाज के सभी लोगों को जागरूक करने की बात कही. कहा, ये रावण का दहन शास्त्र और विधि सम्मत नहीं है.
ब्राह्मण संगठनों ने कहा, अगर रावण दहन बंद नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे
संगठनों में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ और महाकाल सेना मौजूद रही. इस विरोध में महाकाल मंदिर के पुजारी, क्षत्रिय समाज, खंडेलवाल समाज भी साथ रहे. सभी ने कहा कि अगर रावण दहन बंद नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे.
- रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी
- महापौर करेंगी नगर निगम के रावण दहन कार्यक्रम का बहिष्कार, आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप
संगठनो के संरक्षक ने महेश गुरु ने कहा, "ये विरोध हमने शांति स्वरूप किया है. जितनी भी संस्थाएं रावण दहन का आयोजन करती हैं उनके पदाधिकारी अब सचेत हो जाएं. आज तक कुरीति रही है किसी भी विद्वान ने यहां तक कथावाचक, बड़े-बड़े संत जो शास्त्रों को समझते हैं.. जो सनातन के रक्षक बनना चाहते हैं उन्होंने भी कभी धर्मयुक्त बात नहीं की, हमने की है."
ब्राह्मणों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रच दिया गया है और उसे आज मनोरंजन बना लिया गया है
उन्होंने आगे कहा, "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से इसे रुकवाने की मांग की है. हमने आयोजकों को पत्र लिखे हैं और उनसे शास्त्र, नीति और विधि के अनुसार जवाब मांगा जो वे आज तक नहीं दे पाए हैं. ये तो त्रेता युग की बात है. द्वापर में तो उससे ज्यादा अत्याचार हुआ, उस समय के पुतले क्यों नहीं फूंके जा रहे हैं? ब्राह्मणों को बदनाम करने का बस एक षड्यंत्र रच दिया गया और उसे आज मनोरंजन का केंद्र बना लिया गया है. ये बंद होना चाहिए. आज हमने आयोजकों के नाम से मटकी फोड़ी है."
बीते दिनों उज्जैन में ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ और महाकाल सेना शामिल हुई थे. सभी ने मिलकर शहर भर में जागरूकता के लिए पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए थे और समाजजनों से 8 सवाल पूछे थे. वहीं समाज जनों ने न्यायालय जाने की बात कही थी.