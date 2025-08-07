भिलाई : रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते का प्रतीक पर्व है, जिसे पूरे देश में उल्लास और प्रेम के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर-7 स्थित बीएसएफ मुख्यालय में एक विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें ब्रह्माकुमारी संस्था की बहनों ने बीएसएफ के वीर जवानों को राखी बांधकर उन्हें सम्मान और स्नेह प्रदान किया.

रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला : भिलाई के सेक्टर 7 स्थित बीएसएफ मुख्यालय में इस भावनात्मक कार्यक्रम के दौरान ब्रह्माकुमारी बहनों ने सबसे पहले बीएसएफ के जवानों को तिलक लगाया. फिर राखी बांधकर मिठाई खिलाकर भाई-बहन के रिश्ते को आत्मीयता से जोड़ने का प्रयास किया. बहनों ने जवानों के दीर्घायु, सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना की. इस अवसर पर बहनों ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला.

RAKSHA BANDHAN RITUALS 2025 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह पर्व केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता, नकारात्मकता से मुक्ति और प्रेम, सुरक्षा व आत्मीयता के भाव को जागृत करने का संदेश देता है- ब्रह्माकुमारी बहन

बीएसएफ जवानों ने की सराहना : बीएसएफ जवानों ने इस विशेष पहल की दिल से सराहना की और ब्रह्माकुमारी बहनों के इस भावनात्मक कार्य के लिए आभार प्रकट किया. बीएसएफ के कमांडेंट ओम प्रकाश ने कहा कि ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा हमें राखी बांधकर यह बताया गया कि फौज में रहकर भी हम अकेले नहीं हैं. इस पर्व ने हमें परिवार की याद दिलाई और भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत किया.

हमें हर बार रक्षाबंधन पर छुट्टी नहीं मिल पाती और घर नहीं जा पाते, लेकिन ब्रह्माकुमारी बहनों की इस पहल से उन्हें घर की कमी महसूस नहीं हुई. यह एक भावनात्मक अनुभव था, जिससे मन को शांति और खुशी मिली - अमित कुमार, बीएसएफ जवान



वहीं एक अन्य जवान कन्हैया कुमार ने कहा कि आज जब ब्रह्माकुमारी बहनों ने उन्हें राखी बांधी, तो उन्हें अपने घर की बहन की याद आ गई. उन्होंने भी इस अनुभव को अत्यंत सुखद बताते हुए बहनों और आयोजकों का आभार जताया.

आपको बता दें कि ये आयोजन न केवल बीएसएफ जवानों के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाला क्षण था, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि भाई-बहन का रिश्ता खून से नहीं, भावना और सम्मान से भी जुड़ा होता है.





