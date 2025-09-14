ETV Bharat / state

BRABU की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक, छोटी सी गलती से पकड़ाया आरोपी

बीआरएबीयू की पीएचडी प्रवेश-परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर लीक होते ही हड़कंप मच गया, हालांकि एक गलती के चलते प्रशासन आरोपी तक पहुंच गया-

पीएचडी प्रवेश पत्र का पेपर वायरल
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 6:47 PM IST

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र बीच परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. प्रश्न-पत्र के वायरल होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया.

पीएचडी प्रवेश पत्र का पेपर वायरल : दरअसल, रविवार को सख्ती और पारदर्शिता के दावे के बीच आयोजित की गई. परीक्षा दो पालियों में हुई. पहली पाली सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक चली. इस दौरान पहली पाली का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

प्रो. दिनेश चंद्र राय, कुलपति, BRABU

कुलपति ने की पुष्टि : विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार करीब 12:30 बजे प्रश्नपत्र लीक होने की जानकारी कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय को मिली. तुरंत जांच शुरू की गई. सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्नपत्र पर एक छात्र का नाम और रोल नंबर अंकित था.

पकड़ा गया आरोपी : कंट्रोल रूम से मिलान करने पर पुष्टि हुई कि संबंधित छात्र एलएस कॉलेज परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 37 में परीक्षा दे रहा था. घटना की जानकारी राजभवन दे दी गई है. दूसरी पाली शुरू होते ही छात्र को उसकी सीट से पकड़ लिया गया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने प्रश्नपत्र खिड़की से अपने साथी कंचन को दिया था. कंचन ने प्रश्नपत्र की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.

''मामले की जानकारी जिलाधिकारी और राजभवन को दे दी गई है. केंद्राधीक्षक की लिखित शिकायत पर छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.इस घटना का परीक्षा की निष्पक्षता और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.''- प्रो. दिनेश चंद्र राय, कुलपति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय

पेपर लीक की मिली थी सूचना : कुलपति ने कहा कि वे खुद सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे. एलएस कॉलेज का निरीक्षण कर लौटने के बाद उन्हें पेपर लीक की सूचना मिली थी. कंट्रोल रूम से रोल नंबर और नाम की जानकारी मिलने के बाद रणनीति बनाकर छात्र को दूसरी पाली में पकड़ लिया गया.

परीक्षा पर नहीं पड़ा असर : विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दोषी छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, परीक्षा के संचालन और पारदर्शिता पर कोई असर नहीं पड़ा है.

