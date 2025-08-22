ETV Bharat / state

बीपीएससी ने निकाली AEDO के 935 पदों पर भर्ती, 27 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन - BPSC VACANCY

बीपीएससी ने AEDO के 935 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 27 अगस्त से शुरू होंगे. चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

Published : August 22, 2025 at 5:20 PM IST

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है. यह बहुप्रतीक्षित भर्ती राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. आयोग के अनुसार यह नियुक्ति शैक्षणिक प्रबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी.

आवेदन की तारीख और प्रक्रिया: बीपीएससी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 26 सितंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. जिसमें उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.

आवेदन शुल्क में बड़ी राहत: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद आयोग ने आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए मात्र 100 रुपए रखा है. खास बात यह है कि बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांगजन (PWD) के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क होगा. यह निर्णय अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रेरित करेगा.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा: इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी. 1 सितंबर 2025 को आयु की गणना की जाएगी.

चयन प्रक्रिया होगी त्रि-स्तरीय: बीपीएससी ने चयन प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (मेंस) में भाग लेने का मौका मिलेगा. अंतिम चरण में साक्षात्कार (इंटरव्यू) लिया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट लिस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा.

वेतनमान और लाभ: चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 वेतनमान के अंतर्गत 29,200 से 92,300 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे. इस प्रकार यह पद न केवल आर्थिक रूप से आकर्षक है, बल्कि इसमें प्रशासनिक दायित्व निभाने का भी अवसर है.

शिक्षा व्यवस्था में नया अवसर: AEDO का पद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक प्रशासनिक कुंजी भूमिका निभाएगा. यह नियुक्ति उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की सोच रखते हैं. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाकर न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में योगदान भी दे सकते हैं.

