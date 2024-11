ETV Bharat / state

शिक्षक की शादी के डिस्प्ले पर लिखा BPSC Teacher, मचा घमासान तो कहा- 'जलना बंद करो'

श्याम कुमार ने लिखा, 'BPSC TRE-1 में सफल ऐसे भी बहुत शिक्षक -शिक्षिका हैं जिन्हें कुछ आता तो नहीं था पर EXAM में अंदाजे A-B-C-D-E मारकर किसी तरह BPSC के BORDER पर लटकते हुए पहुंच गया. उसी में से शायद ये भी भाई साहब होंगे, जिन्हें शुतुरमुर्ग प्रसाद के द्वारा ये कहकर उपाधि दिया गया कि उन्होंने कोयले की खान से हीरा तराश कर लाए हैं.'

सुबी सिन्हा लिखती हैं, 'ये छोटी मानसिकता का प्रतीक है. आप चाहें जो भी दलील दें. तब तो बीएड, सीटीईटी, एसटीईटी, विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी या नियमित लखता भी खुशी है. ये बस एक नैरो माइंडेड हैं. हम केवल एक शिक्षक हैं, बीपीएससी या बीएसईबी केवल एक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है (We r only a teacher BPSC or BSEB only an exam conducting body).'

यश राज ने लिखा, 'मेहनत कर के BPSC से परीक्षा पास किए हैं, कोई सर्टिफिकेट दिखा कर नौकरी नहीं लिया है. जो सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वालों को तकलीफ तो होगी. उस से भी ज्यादा तकलीफ उन बेचारो को हो रही हैं जो तीन बार बैठ चुके हैं.'

प्रिंस कुमार सिन्हा लिखते हैं, 'कोई दिक्कत नहीं है. Bpsc लिखो, किंतु शिक्षक से पहले यह लिखना कहीं ना कहीं उसका अत्यधिक गुणगान करने जैसा है. जहां शिक्षक जैसे पद इसकी गरिमा इन आयोगों से कहीं बढ़कर है. जहां तक प्रक्रिया का सवाल है तो हर राज्य में शिक्षक वहां के आयोग से चुन कर के आते हैं लेकिन अन्य जगह ऐसा रिवाज नहीं है.'

नंबर प्लेट पर लिखा बीपीएससी शिक्षक (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

नंबर प्लेट को लेकर हो चुका है बवाल : बता दें कि इससे पहले कई शिक्षक अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर बीपीएससी शिक्षक लिखकर चला करते थे. विभाग ने जब इसपर एक्शन लिया तो उन लोगों ने नंबर प्लेट पर यह लिखना बंद कर दिया. ऐसे में शादी वाले मामले में आगे क्या होता है इसपर सबकी निगाह टिकी रहेगी.

