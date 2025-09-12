ETV Bharat / state

BPSC 71वीं प्रिलिम्स परीक्षा कल, परीक्षा हॉल में पहुंचने की टाइमिंग जान लें

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की बहुप्रतीक्षित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (CCE Prelims) कल यानी 13 सितंबर, शनिवार को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तय है. आयोग और जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं.

37 जिलों में 912 केंद्र, 4.7 लाख अभ्यर्थी : आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा के अनुसार इस बार कुल 1298 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी. इसके लिए राज्य के 37 जिलों में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 470528 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे. पितृपक्ष का समय होने के कारण गया जिले में परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है.

11:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य : परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा के अनुसार, ''अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा. इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और अंगूठे का निशान मिलान किया जाएगा, तभी उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा.''

पटना में 70 केंद्रों पर 50244 अभ्यर्थी : राजधानी पटना में परीक्षा का पैमाना बड़ा है. यहां 70 परीक्षा केंद्रों पर कुल 50244 अभ्यर्थी बैठेंगे. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है. परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 37 जोनल दंडाधिकारी और 95 स्टैटिक दंडाधिकारी की तैनाती की गई है. साथ ही, हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और CCTV निगरानी की व्यवस्था की गई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा.