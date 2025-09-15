ETV Bharat / state

बिहार में BPSC अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत, परीक्षा के बाद ट्रेन का इंतजार कर रहा था युवक

बिहार शरीफ स्टेशन पर बीपीएससी अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. परीक्षा देकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था युवक. पढ़ें खबर.

नालंदा में हार्ट अटैक से मौत ((GETTY IMAGES))
By ETV Bharat Bihar Team

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया. BPSC 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. मृतक की पहचान गया जिले के टेकारी थाना क्षेत्र के फेनागी गांव निवासी 32 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई है.

कौन था गौरव कुमार?: गौरव कुमार, गोपाल केवट का 32 वर्षीय पुत्र था, जो लखीसराय जिले में रहकर पारा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. वह रेडियोलॉजी में अध्ययन के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था. परिवार वालों के अनुसार, गौरव मेहनती और महत्वाकांक्षी था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था.

स्टोशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था युवक: मृतक के पिता गोपाल केवट ने बताया कि गौरव शुक्रवार की शाम लखीसराय से बिहार शरीफ पहुंचा था. वह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए नालंदा मुख्यालय आया था. रात को बिहार शरीफ स्टेशन पर ठहरने के बाद, वह शनिवार सुबह कमरुद्दीनगंज मोहल्ले में स्थित आवासीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहुंचा. परीक्षा देने के बाद वह स्वस्थ हालत में स्टेशन लौटा और घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगा.

BPSC candidate dies in Nalanda
ट्रेन के इंतजार में बैठा था परीक्षार्थी (ETV Bharat)

हार्ट अटैक ने छीनी जान: शनिवार की रात गौरव स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक हुआ. वह प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई. रविवार सुबह जब किसी ने उसे अचेत अवस्था में देखा, तो जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन तब तक गौरव की मौत हो चुकी थी.

"गौरव लखीसराय में रहकर पारा मेडिकल की पढ़ाई रेडियोलॉजी से कर रहा था. साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करता था. शुक्रवार की शाम लखीसराय से परीक्षा देने एक दिन पहले नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ स्टेशन पर रात को पहुंचा. जहां कई सारे अभ्यर्थी रुके हुए थे, और वहीं ठहरने के बाद सुबह सेंटर पर मुख्यालय के कमरुद्दीनगंज मोहल्ला में स्थित आवासीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पहुंचे. परीक्षा देने के बाद वापस स्टेशन पर पहुंच ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और बैठा ही रह गया."-गोपाल केवट, मृतक के पिता

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: जीआरपी रेल थाना के संजय पंडित ने बताया कि सुबह एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत स्टेशन पहुंची. गौरव की पहचान उनके BPSC एडमिट कार्ड के जरिए की गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिहार शरीफ के सदर अस्पताल भेज दिया. परिवार वालों को सूचित कर शव उन्हें सौंप दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

"सुबह किसी ने सूचित किया कि एक अभ्यर्थी स्टेशन पर मृत पड़ा है. पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल बिहार शरीफ से पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौप दिया. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है."- संजय पंडित, जीआरपी रेल थाना

BPSC परीक्षा का आयोजन: बता दें कि 13 सितंबर, 2025 को नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल में BPSC की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिला प्रशासन ने 23 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. इस परीक्षा में कुल 21,480 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था.

परिवार और समाज में शोक की लहर: गौरव की असामयिक मृत्यु से उनके परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. एक होनहार युवक की इस तरह अचानक मृत्यु ने न केवल उनके परिजनों, बल्कि पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है. यह घटना युवाओं में बढ़ते तनाव और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों पर भी सवाल उठाती है.

हृदय को स्वस्थ रखने के उपाय: डॉक्टरों की सलाह है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर दिल के दौरे से बचा जा सकता है. रोजाना 30 मिनट, हफ्ते में पांच दिन व्यायाम करें. तैलीय भोजन और फास्ट फूड से परहेज करें, अधिक फल-सब्जियां खाएं. नियमित हृदय जांच से जोखिम का पता जल्दी चल सकता है, जिससे समय पर उपचार संभव हो.

ये भी पढ़ें-बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, BPSC की परीक्षा देकर लौट रहे युवक की मौत

