ETV Bharat / state

बिहार में BPSC अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत, परीक्षा के बाद ट्रेन का इंतजार कर रहा था युवक

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया. BPSC 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. मृतक की पहचान गया जिले के टेकारी थाना क्षेत्र के फेनागी गांव निवासी 32 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई है.

कौन था गौरव कुमार?: गौरव कुमार, गोपाल केवट का 32 वर्षीय पुत्र था, जो लखीसराय जिले में रहकर पारा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. वह रेडियोलॉजी में अध्ययन के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था. परिवार वालों के अनुसार, गौरव मेहनती और महत्वाकांक्षी था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था.

स्टोशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था युवक: मृतक के पिता गोपाल केवट ने बताया कि गौरव शुक्रवार की शाम लखीसराय से बिहार शरीफ पहुंचा था. वह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए नालंदा मुख्यालय आया था. रात को बिहार शरीफ स्टेशन पर ठहरने के बाद, वह शनिवार सुबह कमरुद्दीनगंज मोहल्ले में स्थित आवासीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहुंचा. परीक्षा देने के बाद वह स्वस्थ हालत में स्टेशन लौटा और घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगा.

ट्रेन के इंतजार में बैठा था परीक्षार्थी (ETV Bharat)

हार्ट अटैक ने छीनी जान: शनिवार की रात गौरव स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक हुआ. वह प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई. रविवार सुबह जब किसी ने उसे अचेत अवस्था में देखा, तो जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन तब तक गौरव की मौत हो चुकी थी.

"गौरव लखीसराय में रहकर पारा मेडिकल की पढ़ाई रेडियोलॉजी से कर रहा था. साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करता था. शुक्रवार की शाम लखीसराय से परीक्षा देने एक दिन पहले नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ स्टेशन पर रात को पहुंचा. जहां कई सारे अभ्यर्थी रुके हुए थे, और वहीं ठहरने के बाद सुबह सेंटर पर मुख्यालय के कमरुद्दीनगंज मोहल्ला में स्थित आवासीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पहुंचे. परीक्षा देने के बाद वापस स्टेशन पर पहुंच ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और बैठा ही रह गया."-गोपाल केवट, मृतक के पिता