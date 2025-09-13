ETV Bharat / state

CCTV की निगरानी में बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंची ईटीवी भारत

बीपीएससी की परीक्षा जारी है. इसपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ईटीवी भारत की टीम भी मौके पर पहुंची. पढ़ें खबर

BPSC 71st prelims exam
रखी जा रही निगरानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शनिवार 13 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में जारी है. करीब 4.70 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है. आयोग ने परीक्षा को कदाचारमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं.

सुबह 11 बजे बंद हुए परीक्षा केंद्र के गेट : राजधानी पटना समेत सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 11:00 बजे तक बंद कर दिए गए. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया. पटना के मिलर हाई स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर कड़ी चेकिंग की गई. अभ्यर्थियों को पूरी तरह से फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश मिला. मोबाइल, बैग, पर्स और अन्य कागजात परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखवाए गए. केवल एडमिट कार्ड, उसकी एक फोटोकॉपी और फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र के साथ ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई.

देखें यह वीडियो (ETV Bharat)

पारदर्शिता के लिए बना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर : बीपीएससी ने परीक्षा की निगरानी के लिए पटना के बेली रोड स्थित अपने मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है. यहां से सभी 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है. सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फीड सीधे कंट्रोल रूम में आ रही है.

परीक्षा हॉल के बाहर लगे कैमरों से सड़क की गतिविधियों तक की निगरानी हो रही है. प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग डेस्क बनाए गए हैं, जहां अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. परीक्षा में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अपडेट रियल टाइम में कंट्रोल सेंटर को भेजा जा रहा है.

BPSC 71st prelims exam
बिहार लोक सेवा आयोग (ETV Bharat)

प्रश्नपत्र का ट्रक भी रहा निगरानी में : आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि प्रश्नपत्र सुरक्षित तरीके से केंद्र तक पहुंचे. परीक्षा हॉल में प्रश्नपत्र का ट्रक जब खोला गया तो उसकी लाइव मॉनिटरिंग भी की गई. अधिकारियों ने हर स्तर पर सतर्कता बरती ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी : राजधानी सहित सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है. आयोग ने दोहराया कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी. नकल या किसी भी तरह की अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें :-

बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा आज, अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान

For All Latest Updates

TAGGED:

बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स EXAM UNDER CCTV SURVEILLANCEBPSC 71ST PRELIMS EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.