CCTV की निगरानी में बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंची ईटीवी भारत

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शनिवार 13 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में जारी है. करीब 4.70 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है. आयोग ने परीक्षा को कदाचारमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं.

सुबह 11 बजे बंद हुए परीक्षा केंद्र के गेट : राजधानी पटना समेत सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 11:00 बजे तक बंद कर दिए गए. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया. पटना के मिलर हाई स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर कड़ी चेकिंग की गई. अभ्यर्थियों को पूरी तरह से फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश मिला. मोबाइल, बैग, पर्स और अन्य कागजात परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखवाए गए. केवल एडमिट कार्ड, उसकी एक फोटोकॉपी और फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र के साथ ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई.

देखें यह वीडियो (ETV Bharat)

पारदर्शिता के लिए बना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर : बीपीएससी ने परीक्षा की निगरानी के लिए पटना के बेली रोड स्थित अपने मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है. यहां से सभी 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है. सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फीड सीधे कंट्रोल रूम में आ रही है.