बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा आज, अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान

आज बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है. 912 केंद्रों पर 4.7 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. पढ़ें पूरी खबर...

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 7:28 AM IST

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज आयोजित हो रही है. राज्यभर में 912 परीक्षा केंद्रों पर करीब 4.7 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दो घंटे की यह परीक्षा होगी.

11 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश: आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:00 बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य है. सुबह 9:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा. 11:00 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुरक्षा और व्यवस्था: परीक्षा को लेकर सभी जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मजिस्ट्रेट की देखरेख में परीक्षा हो रही है. किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. पटना जिले में परीक्षा को लेकर 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 50,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे.

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से जुड़ी गाइडलाइन: अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है. एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लाना जरूरी है. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, इयरफोन, पेन ड्राइव या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है. उम्मीदवार केवल ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन लेकर आएं.परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय सख्ती से फ्रिस्किंग होगी, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग सिस्टम: 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न पहले जैसा ही है. कुल प्रश्न 150 पूछे जाएंगे. कुल अंक 150 (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का) होंगे. अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. स्नातक स्तरीय से प्रश्न आएंगे. नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. हर गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे. प्रश्नपत्र में मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था, बिहार से जुड़े सामान्य अध्ययन और गणितीय योग्यता जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे.

आयोग की अपील: बीपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी नकल या अनुशासनहीनता से दूर रहें. परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना आयोग की प्राथमिकता है. अभ्यर्थी आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठें और केवल अपने परिश्रम पर भरोसा करें. आज की परीक्षा के बाद आयोग उत्तर कुंजी (Answer Key) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. इसके बाद कटऑफ और परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित किए जाएंगे.

