एक लव स्टोरी का दुखद अंत; प्रेमी-प्रेमिका के शव सड़े-गले खेत में मिले, 9 दिन पहले घर से भाग गए थे
बरेली में एक गांव के रहने वाले प्रेमी-प्रेमिका के मिले शव, दोनों के परिजनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 2:36 PM IST
बरेली: परिजनों की नाराजगी और समाज के लोकलाज के डर से एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया. एक ही गांव के रहने वाले प्रेमी-प्रेमिका ने एक साथ जी न सके तो एक साथ जान दे दी. फरीदपुर थाना क्षेत्र में खेत में सोमवार को प्रेमी जोड़े के शव मिले हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़ी-गली हालत में दोनों लाशों को पोस्टमार्टम को भेजा है. प्रेमी जोड़ा 27 सितंबर से लापता था. शिकायत के आधार पर पुलिस दोनों को तलाश कर रही थी. पुलिस का कहना है कि दोनों ने उसी दिन आत्महत्या कर ली थी. बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी.
एक ही गांव के रहने वाले थे दोनोंः फरीदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाले बुधपाल का उसके ही गांव के रहने वाली 16 साल की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिजनों ने फरीदपुर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 सितंबर को नाबालिग लड़की घर से खेत में घास काटने के लिए गई और उसके बाद लौटकर नहीं आई. परिजनों ने बुधपाल और उसके भाइयों के खिलाफ लड़की को बहला फुसला कर भाग ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रेमी जोड़े की तलाश शुरू कर दी थी लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था.
9 दिनों से पुलिस कर रही थी तलाशः पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि फरीदपुर थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में गन्ने के खेत में दोनों का शव एक साथ मिला है. प्रथम दृश्य दोनों ने आत्महत्या कर ली है. दोनों की लाश को पोस्टमार्टम को भेज दिया है. और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा. बाकी पुलिस हर पहलू की जांच में लगी हुई है. वहीं, बुधपाल के भाई राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिजनों ने दोनों को मार कर लटका दिया और केस उनके खिलाफ दर्ज करा दिया. राजेंद्र ने बताया कि दोनों के शव सड़ चुके थे.
इसे भी पढ़ें- पति से झगड़े के बाद महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस पहुंचने पर सामने आई चौंकाने वाली बात