प्रयागराज में ब्वायफ्रेंड ने बुरी तरह पीटा; युवती के गले में दुपट्टा फंसाकर 500 मीटर घसीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

प्रयागराज : मऊआइमा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हैरान करने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक युवती को उसके ब्वायफ्रेंड ने बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा और फिर बाइक से 500 मीटर तक घसीटा. इस दौरान युवती चीखती–चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को सामने नहीं आया.

युवती के पैर व कई जगह पर गंभीर चोटें आई हैं. गंभीर रूप से घायल युवती को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि आरोपी ब्वायफ्रेंड और उसका दोस्त फरार है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.



पुलिस के मुताबिक, एक गांव की रहने वाली युवती को उसके ब्वायफ्रेंड ने देर रात मिलने के लिए बुलाया था. आरोप है कि बातचीत के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि युवक मारपीट पर उतर आया.

इस बीच उसने युवती के गले में लिपटा दुपट्टा पकड़ लिया. दोस्त बाइक चला रहा था और युवक पीछे बैठकर दुपट्टे से युवती को घसीटता रहा. युवती करीब 500 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही. इस दौरान उसके कपड़े फट गए और शरीर लहूलुहान हो गया.





भीड़ देखकर घबराकर भागे आरोपी : पुलिस के मुताबिक, चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को देख आरोपी घबरा गए. बाइक गिरने के बाद दोनों युवक पैदल ही भाग निकले. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों की सूचना पर सोरांव पुलिस पहुंची और युवती को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा.