ETV Bharat / state

कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, एक हथियार बरामद

उत्तर बस्तर कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है.

NAXALITE ENCOUNTER IN KANKER
कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 8:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: बस्तर में साल 2024 से जारी नक्सल ऑपरेशन में लगातार तेजी देखी जा रही है. एंटी नक्सल ऑपरेशन में बीते दो साल के अंदर फोर्स ने लगातार घातक प्रहार किए हैं. सुरक्षाबलों की रणनीति और ऑपरेशन का यह सिलसिला मानसून के दौर में भी जारी है. मंगलवार 9 सितंबर को कांकेर में आलनार के जंगलों में डीआरजी और बीएसएफ की टीम के साथ नक्सलियों की मुढभेड़ हुई. इस नक्सल ऑपरेशन में एक नक्सली मारा गया है.

एक नक्सली का शव बरामद: एनकाउंटर के बाद सुरक्षाबलों ने सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. मौके से फोर्स को एक थ्री नॉट थ्री रायफल भी मिला है. कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का शव बरामद हो गया है. मारे गए नक्सली की पहचान कंपनी नम्बर 5 मासा के रूप में हुई है. मासा पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

एनकाउंटर पर कांकेर एसपी का बयान (ETV BHARAT)

डीआरजी और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन: कांकेर एसपी आईके एलिसेला ने बताया कि पुलिस को आलनार के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. जिसके बाद सुरक्षाबलों की टीम जिसमें डीआरजी और बीएसएफ के जवान शामिल थे, उन्होंने मंगलवार को ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया. जैसे ही जवान परतापुर के आलनार जंगल में पहुंचे नक्सलियों से आमाना सामना हो गया. उसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलनी शुरू हो गई. मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली का खात्मा किया.

यह एनकाउंटर मंगलवार को हुई. इसमें एक आठ लाख का इनामी नक्सली मारा गया है. उसकी पहचान मासा के रूप में हुई है. सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. सर्च अभियान खत्म होने के बाद हम और जानकारी साझा करेंगे- आईके एलिसेला, कांकेर एसपी

दुर्गम इलाकों में शामिल है आलनार: कांकेर के एसपी ने बताया कि यह इलाका बड़ी कोटरी नदी के पास है. यह कई नालों से भी घिरा हुआ है. जुलाई और अगस्त माह में नदी नाले उफान पर रहने की वजह से पुलिस का ऑपरेशन धीमा हो गया था. नदी में जल स्तर कम होते ही पुलिस ने ऑपरेशन की गति तेज कर दी है. अभी इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है. सर्चिंग के बाद और खुलासा होने की उम्मीद है.

छत्तीसगढ़ में नक्सल एनकाउंटर का ग्राफ: बीते दो साल के अंदर छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेज गति देखने को मिली है. एक नजर अब तक के बड़े नक्सल एनकाउंटर पर.

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर के बारे में जानकारी

  1. 5 सितंबर 2025: नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर, एक नक्सली मारा गया
  2. 12 अगस्त 2025: बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, दो जवान घायल
  3. 6 अगस्त 2025 : बीजापुर मुठभेड़ में एक नक्सली का काम तमाम
  4. 29 जुलाई 2025: सुकमा नक्सल एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, 3 जवान हुए जख्मी
  5. 27 जुलाई 2025: बीजापुर के गंगलूर में एनकाउंटर, चार इनामी माओवादी ढेर, कई हथियार किए गए बरामद
  6. 18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सलियों का खात्मा
  7. 5 जुलाई 2025: बीजापुर में एक नक्सली मारा गया
  8. 7 जून 2025: मुठभेड़ में 5 नक्सलियों का खात्मा हुआ
  9. 6 जून 2025: एनकाउंटर में तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर की हुई मौत
  10. 5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का फोर्स ने खात्मा किया.
  11. 21 मई 2025: अबूझमाड़ में नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली हुए ढेर
  12. 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली को फोर्स ने मार गिराया
  13. 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत
  14. 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली मारी गई
  15. 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली हुए ढेर
  16. 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए
  17. 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों की हुई मौत
  18. 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद मुठभेड़ में 16 नक्सली हुए ढेर
  19. 19 जनवरी 2025: जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली मारे गए
  20. 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादियों का खेल खत्म
  21. 22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 नक्सली मारे गए
  22. 4 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में मुठभेड़, कुल 38 नक्सली मारे गए
  23. 10 मई 2024: बीजापुर में मुठभेड़, कुल 12 नक्सली मारे गए
  24. 16 अप्रैल 2024: कांकेर में मुठभेड़, 29 नक्सलियों का हुआ खात्मा
  25. 2 अप्रैल2024: बीजापुर में मुठभेड़, 13 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया
  26. 7 फरवरी 2019: बीजापुर में मुठभेड़, 10 नक्सली मारे गए
  27. 6 अगस्त 2018: सुकमा जिले में मुठभेड़, 15 माओवादियों का खेल खत्म
  28. 2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए
  29. 27 नवंबर 2014: सुकमा में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 15 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया
  30. 16 अप्रैल 2013: बस्तर में मुठभेड़ में 10 माओवादियों की हुई मौत
  31. 29 जून 2012: दंतेवाड़ा एनकाउंटर में 20 नक्सली मारे गए, 6 जवान हुए घायल
  32. 23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, कुल 20 नक्सलियों को फोर्स ने किया ढेर
  33. 18 फरवरी 2008: बीजापुर में 2 मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर, 6 जवान शहीद

बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 17 लाख के 4 इनामी माओवादी ढेर, बीजीएल लॉन्चर सहित हथियार बरामद

बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में टॉप नक्सली भास्कर राव ढेर, 45 लाख रुपये का था इनाम

छत्तीसगढ़ में दोहरे नक्सल एनकाउंटर से नक्सलियों को बड़ा झटका, 30 में 19 नक्सलियों की पहचान

बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में खुलासा, मारे गए 8 नक्सलियों में 16 लाख के इनामी माओवादी शामिल

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर: इनामी माओवादी चलपति की डेडबॉडी लेने पहुंचे उनके ससुर, अन्य नक्सलियों का भी हुआ पोस्टमार्टम

For All Latest Updates

TAGGED:

कांकेर नक्सल एनकाउंटरबस्तर मे नक्सल ऑपरेशनNAXALITE ENCOUNTER IN KANKERBOUNTY MAOIST KILLED IN KANKERNAXALITE ENCOUNTER IN KANKER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.