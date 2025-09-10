ETV Bharat / state

कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, एक हथियार बरामद

कांकेर: बस्तर में साल 2024 से जारी नक्सल ऑपरेशन में लगातार तेजी देखी जा रही है. एंटी नक्सल ऑपरेशन में बीते दो साल के अंदर फोर्स ने लगातार घातक प्रहार किए हैं. सुरक्षाबलों की रणनीति और ऑपरेशन का यह सिलसिला मानसून के दौर में भी जारी है. मंगलवार 9 सितंबर को कांकेर में आलनार के जंगलों में डीआरजी और बीएसएफ की टीम के साथ नक्सलियों की मुढभेड़ हुई. इस नक्सल ऑपरेशन में एक नक्सली मारा गया है.

एक नक्सली का शव बरामद: एनकाउंटर के बाद सुरक्षाबलों ने सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. मौके से फोर्स को एक थ्री नॉट थ्री रायफल भी मिला है. कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का शव बरामद हो गया है. मारे गए नक्सली की पहचान कंपनी नम्बर 5 मासा के रूप में हुई है. मासा पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

एनकाउंटर पर कांकेर एसपी का बयान (ETV BHARAT)

डीआरजी और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन: कांकेर एसपी आईके एलिसेला ने बताया कि पुलिस को आलनार के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. जिसके बाद सुरक्षाबलों की टीम जिसमें डीआरजी और बीएसएफ के जवान शामिल थे, उन्होंने मंगलवार को ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया. जैसे ही जवान परतापुर के आलनार जंगल में पहुंचे नक्सलियों से आमाना सामना हो गया. उसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलनी शुरू हो गई. मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली का खात्मा किया.