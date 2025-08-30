वाराणसी: वाराणसी में बीएचयू ट्रांमा सेंटर में साफ्टवेयर इंजीनियर की पिटाई का मामला सामने आया है. वह पिता को दिखाने हड्डी रोग विभाग में गए थे. आरोप है कि बाउंसरों ने उनको कमरे में बंद कर लात-घूसों से जमकर मारा. लंका थाना प्रभारी राजकुमार मौर्य ने कहा मामले में लिखित तरहरीर मिली है. जांच की जा रही है.

ऑर्थो विभाग की ओपीडी में पिता को दिखाने गये थे: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में एक बार फिर से बाउंसर द्वारा मरीज और उनके तीमारदारों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. शनिवार को चंदौली जिले के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिलीप कुमार मौर्य अपने पिता को BHU ट्रामा सेंटर के हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में पहुंचे थे. आरोप है कि वहां बाउंसरों ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की.

बाउंसरों ने मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पीटा: दिलीप कुमार मौर्य ने डॉक्टर सौरभ सिंह को दिखाने के लिए पिता का पर्चा बनवाया और अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे. दिलीप ने बताया कि भीड़ काफी थी. इस कारण उन्होंने सर सुंदर अस्पताल में बाउंसर के पद पर तैनात अपने बहनोई से फोन पर बात की.

उन्होंने वहां मौजूद बाउंसर से बात करने के लिए कहा. इस पर बाउंसर नाराज हो गए और दिलीप के साथ गाली गलौज करने लगे. दिलीप में जब इसका विरोध किया, तो वहां मौजूद चार-पांच बाउंसरों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी.

प्रॉक्टोरियल टीम जांच के लिए पहुंची: मारपीट के बाद प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची. वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिलीप कुमार मौर्य भावुक होकर रोने लगे. उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वह सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. टैक्स का भुगतान करते हैं. अपने पिता को दिखाने पहुंचे थे. उनके साथ गलत व्यवहार किया गया.

लंका थाने की पुलिस ने शुरू की जांच: मामले की सूचना मिलने पर लंका थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची. वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिलीप ने बाउंसरों के खिलाफ लिखित तहरीर दी. लंका थाना प्रभारी राजकुमार मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

