रुद्रप्रयाग: ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवानंदी के पास एक वैन के ऊपर अचानक बोल्डर आ गिरा. जिससे वाहन में सवार एक महिला की मौत हो गई. जबकि, चालक सहित चार लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भिजवाया. बताया जा रहा है कि वाहन देवाल से देहरादून की ओर जा रहा था.

वैन पर गिरा भारी भरकम बोल्डर: पहाड़ों में इन दिनों सफर करना खतरे से खाली नहीं है. बारिश के बीच कब पहाड़ी से मौत बरस जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. मंगलवार यानी 12 अगस्त को भी दोपहर करीब एक बजे के आस पास गौचर की तरफ से आ रही इको वाहन संख्या UK 07 TD 8629 जैसे ही शिवानंदी के पास पहुंची, वैसे ही ऊपर पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर आ गिरा. जिसकी चपेट में वाहन आ गया.

वाहन पर गिरा भारी भरकम बोल्डर (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

60 वर्षीया महिला की गई जान: बोल्डर की चपेट में आने से वाहन के क्षतिग्रस्त हो गया. जिसके चलते वाहन में सवार में एक 60 वर्षीया महिला की जान चली गई. जबकि, वाहन चालक महावीर सिंह निवासी देवाल (चमोली), शम्भूराम पुत्र मदनाराम निवासी खेताभौरागढ़, देवाल (चमोली), वीरल पटेल पुत्र दिनेश भाई पटेल निवासी गुजरात और एक युवती समेत चार लोग घायल हो गए.

बोल्डर की चपेट में आने से वैन चकनाचूर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही घोलतीर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों की मदद से चारों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है. यह हादसा इतना खतरनाक था कि वाहन चकनाचूर हो गया. बोल्डर भी भारी भरकम था.

"पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डर ने वाहन को चपेट में ले लिया, जिससे यह हादसा हुआ है. मृतक महिला का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी."- मनोज नेगी, कोतवाली निरीक्षक

पौड़ी में भी बोल्डर गिरने से 2 लोगों की जा चुकी जान: उत्तराखंड में कई जगहों पर पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं. बीती 4 अगस्त को पौड़ी-कोटद्वार-मेरठ नेशनल हाईवे पर सिद्धबली बैरियर के पास दुगड्डा से सवारियों को लेकर कोटद्वार आ रहे बोलेरो वाहन पर बोल्डर टूटकर गिरा था.

घायलों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इससे वाहन बुरी तरह से पिचक गया था. जिसके चलते वाहन में बैठे सवारी भी बुरी तरह से कुचल गए. इस हादसे में 2 लोगों ने वाहन के अंदर ही दम तोड़ दिया. जबकि, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए. इसके अलावा बीती दिनों ही हरिद्वार में मनसा देवी के पहाड़ से मलबा गिरने से बाइक सवार 3 लोगों की जान बाल-बाल बची थी.

