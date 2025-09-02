ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार पर पहाड़ से गिरा बोल्डर, हरिद्वार से नैनीताल हाईकोर्ट जाते समय हुआ हादसा

नैनीताल जिले में काठगोदाम के पास पहाड़ी से बड़ा सा बोल्डर गिरा, जिसकी चपेट में स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार आ गई.

घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 3:29 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त पहाड़ी इलाकों में है. नैनीताल के दो गांव क्षेत्र में पहाड़ी से बड़ा बोल्डर हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार के ऊपर जा गिरा. इस हादसे कार में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य लोग घायल हो गए.

हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कार से हरिद्वार से नैनीताल हाईकोर्ट जा रही थी. तभी नैनीताल से पहले ही उनकी कार पर पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिर गया. इस हादसे में डॉक्टर समेत दो अन्य घायल हो गए.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकाला. इसके बाद कार सवार सभी घायलों को हल्द्वानी बेस अस्पताल में भर्ती कराया है. अपर जिलाधिकारी डॉ. आर के सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह ऋषिकुल में तैनात डॉ. नरेश चौधरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुभाष और श्याम कुमार कार में सवार होकर नैनीताल जा रहे थे.

स्वास्थ्य विभाग की यह टीम किसी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में काउंटर लगाने जा रही थी. इस दौरान काठगोदाम और नैनीताल के बीच कार पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया. घटना इतनी खतरनाक थी कि कार के एयर बैग तक खुल गए. घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए बेस अस्पताल हल्द्वानी भर्ती कराया गया. सीएमओ डॉ. आरके सिंह ने बताया कि बेस अस्पताल हल्द्वानी के चिकित्सकों से इस संबंध में वार्ता हुई है. चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है.

उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. पहाड़ों पर जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रहा है. नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के कारण नैनी झील का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है.

बारिश का असर नंदा देवी महोत्सव पर भी पड़ा है. डीएसए मैदान में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे श्रद्धालुओं और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारी खासे चिंतित हैं. शहर की मंडी में सब्जी लाने वालों को भारी फ़जीहत का सामना करना पड़ा. भारी बारिश से पर्यटक स्थलों पर भी सन्नाटा पसर गया है. पर्यटकों की आवाजाही लगभग थम सी गई है. जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दी है.

