गजब का है ये बैंक! पटना शहर को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने में मिलेगी मदद

बॉटल बैंक की खासियत: “बॉटल बैंक” लगभग 7 फीट ऊंचे और वाटर बोतल की आकृति में बना हुआ है. इनमें 350 से 500 बोतलें तक एक साथ रखी जा सकती हैं. इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम लोग आसानी से अपनी इस्तेमाल की गई बोतलें इसमें डाल सकें. शुरुआत में पटना शहर के 20 प्रमुख स्थानों और घाटों पर इन्हें लगाया गया है. इसके अलावा 5 मूवेबल बॉटल बैंक भी तैयार किए गए हैं जिन्हें रैलियों, मेलों और बड़े आयोजनों में इस्तेमाल किया जाएगा. पटना में अभी जेपी गंगा पथ, बांस घाट, मल्टीमॉडल पार्किंग, पटना जू, इनकम टैक्स चौराहा, अटल पथ, जनार्दन घाट, मौर्या लोक परिसर में लगाए गए हैं.

पटना: प्लास्टिक प्रदूषण से जूझ रहे पटना शहर को राहत देने के लिए पटना नगर निगम ने बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के साथ मिलकर “नो प्लास्टिक फैंटास्टिक अभियान” के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है. अब शहर के गंगा घाटों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर “बॉटल बैंक” लगाए गए हैं, जहां लोग इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलें डाल रहे हैं. इस अनोखे अभियान से सड़क पर यहां-वहां प्लास्टिक बोतल का कचरा खत्म हो रहा है. अभियान का उद्देश्य पटना को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के साथ-साथ नदियों को प्रदूषण से बचाना भी है.

गंगा घाटों से हुई शुरुआत: इस पहल की खासियत यह है कि शुरुआत पटना के गंगा घाटों से हुई है. वहां अक्सर लोग घूमने के दौरान पानी की बोतलें इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी फेंक देते थे. यही बोतलें नालियों में जाकर गंगा नदी को प्रदूषित करती हैं. अब बॉटल बैंक की मदद से इन्हें सुरक्षित रूप से एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है.

एक युवा की सोच से निकली पहल: इस अनोखे प्रोजेक्ट की परिकल्पना बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के शुभम कुमार ने की है. शुभम ने बताया कि यह विचार गंगा सफाई अभियान के दौरान आया. उन्होंने कहा “घाट पर लोग बोतल पीने के बाद अक्सर कहीं भी फेंक देते थे. सड़क और नालियों में भी यही स्थिति होती है. इससे गंदगी के साथ-साथ रिसायकलिंग भी मुश्किल हो जाती थी. मैंने सोचा क्यों न ऐसा कोई इंतजाम किया जाए जिससे लोग एक ही जगह बोतल डालें और आगे उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके.

शुभम ने आगे कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट पटना में सफल होता है तो आने वाले दिनों में इसे बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा. उनका लक्ष्य समाज से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है. यह पहल ना केवल पटना को स्वच्छ रखने में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी. अभियान के दो सप्ताह में ही यह काफी सफल दिख रहा है. लोग उपयोग बोतल को इसी में फेंक रहे हैं. इससे गंगा और अन्य नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना इस अभियान की बड़ी उपलब्धि होगी. साथ ही प्लास्टिक बोतलों के पुनः उपयोग से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा.

''एकत्रित प्लास्टिक को एमआरएफ सेंटर भेजकर उसका रीसाइक्लिंग किया जाएगा. इन बैंकों में एकत्रित बोतलों को क्रश कर ग्रैन्यूल्स में बदला जाएगा. इन ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल ईंट, पैकेजिंग सामग्री और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा. अनुमान है कि इस परियोजना के माध्यम से हर महीने 20,000 से 25,000 बोतलें रीसाइक्लिंग की जा सकेंगी. इस महीने पटना में कई जगह बॉटल बैंक इंस्टॉल किए जा चुके हैं''. -अनिमेष कुमार पराशर, स्मार्ट सिटी एमडी सह नगर आयुक्त

