कालीसिंध थर्मल प्लांट में तकनीकी खराबी, दोनों इकाइयों में बिजली उत्पादन ठप्प

झालावाड़: जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को रविवार को बड़ा झटका लगा. यहां स्थापित दोनों 600-600 मेगावाट की इकाइयां तकनीकी खामियों के चलते पूरी तरह से बंद हो गईं. फिलहाल बिजली उत्पादन ठप होने की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में बॉयलर ट्यूब लीकेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं. साथ ही, बिजली उत्पादन में आ रही दिक्कतों को ट्रेन की खुली बोगियों में आने वाले गीले कोयले से भी जोड़ा जा रहा है.

तकनीकी टीम कर रही जांच: कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के एक्सईएन आर. के. पाडलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को तकनीकी खराबी के कारण दोनों इकाइयां बंद हो गई थीं. उन्होंने कहा कि इनमें से एक यूनिट को कुछ घंटों के भीतर लाइट अप कर दिया गया है, जबकि दूसरी 600 मेगावाट की इकाई को भी जल्द चालू करने का प्रयास किया जा रहा है. पाडलिया ने यह भी बताया कि दोनों यूनिटों के अचानक बंद होने की वजह की जांच की जा रही है और टेक्नीशियन इसकी जानकारी जुटाने में लगे हैं.

