आप सांसद संजय सिंह बोले- यूपी में डबल इंजन की सरकार, लेकिन दोनों इंजन नहीं कर रहे काम - AAP MP SANJAY SINGH ON YOGI GOVT

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 6:47 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 6:58 PM IST 5 Min Read

लखनऊः आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में आगरा के एक मंदिर में 5 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना, सहारनपुर में छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की के जहर खाने जैसी तमाम घटनाएं योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावे की पोल खोलता है. उन्होंने बुधवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही. गौरक्षा के फर्जी मामलों से उत्पीड़न: संजय सिंह ने कहा की गौरक्षा के फर्जी मामले बनाकर जिस तरह लोगों को खुलेआम मारा पीटा जा रहा है, वो लोगों में आपराधिक प्रवृति और कानून व्यवस्था का मजाक बनाने की प्रवृति को बढ़ावा दे रहा है. अलीगढ़ में 25 मई को 4 लोगों को गौमाँस ले जाने का झूठा आरोप लगाकर जानवरों की तरह पीटा गया. आप सांसद ने कानून व्यवस्था पर उठाये सवाल: आज रिपोर्ट भी आ गई की जिसे गौमांस बताकर गुंडों ने पीटा वो गौमांस नहीं था. पीड़ितों को सुनकर आपकी आँख में आँसू आ जायेंगे. योगी आदित्यनाथ क्या यही है आपके क़ानून का राज? आखिर गौ रक्षा के नाम पर इन लोगों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस किसने दिया? सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी जी को बड़े-बड़े दावे करने के बजाय प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए. यूपी में डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार को एक फास्ट्रेक कोड बनाकर जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा दिलाना चाहिए जिससे यह बाकी लोगों के लिए भी नजीर बने. ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोटों की राजनीति: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ऑपरेशन वोटबैंक चलाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए, साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री रैलियों में लफ्फाजी कर रहे हैं. दिन में चार-चार बार कपड़े बदल रहे हैं. उनके पास रैलियों में जाने का समय है लेकिन अभी तक पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं से मिलने का समय नहीं है.

संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले अब घर-घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बाँटने का कार्यक्रम बना रहे हैं. भाजपाइयों को शायद सिंदूर का मतलब नहीं मालूम है. महिलायें अपनी मांग में उनके पति द्वारा दिए गए सिंदूर को भरती हैं. उनके लिए वह आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगना बंद कीजिए. सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के तीन सवाल हैं-

1. वह आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे?

2. उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया?

3. ट्रंप के दबाव में सीज़फायर क्यों डिक्लेयर किया? भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बताने का दावा फर्जी: उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा पूरी तरह फर्जी है. सांसद संजय सिंह ने कहा की नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने इस दावे का खंडन करते हुए बताया कि यह एक संभावना है कि अर्थव्यवस्था जिस वर्तमान गति से बढ़ रही है. अगर वह जारी रही तो 2025 के अंत तक भारत जापान से आगे हो सकता है. लेकिन भाजपा ने अभी से इसका ढोल पीटना शुरू कर दिया है. लेकिन वास्तविकता यह है की प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140 में स्थान पर खड़ा है. संजय सिंह ने कहा कि अब तक देश के 14 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपये का था. पीएम मोदी ने देश को 181 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डुबोया: देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 181 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डुबो दिया. उन्होंने कहा कि भुखमरी के मामले में भारत 105 में स्थान पर है. वहीं हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां हैं. 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं. वहीं 5 साल से कम उम्र के 18.7% बच्चे कम वजन का शिकार हैं और 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करते-करते मर जाते हैं. यह है हमारे विकास के दावों की सच्चाई. AAP उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह (Photo Credit- ETV Bharat) पीएम मोदी के बयान तथ्यों से परे: इस मौके दिल्ली की पटपड़गंज सीट से AAP के प्रत्याशी रहे अवध ओझा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी जिस तरह के बयान देते हैं वह तथ्यों से परे हैं और समझ से बाहर हैं. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी नसों में खून की जगह सिंदूर बह रहा है. वास्तविकता यह है कि सिंदूर में लेड यानी सीसा होता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह देश के लिए जहर बन गए हैं. प्रधानमंत्री के देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे देश की आदि संपत्ति सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के पास है, तो अगर चौथी अर्थव्यवस्था बनी हुई होगी तो उसका आम जनता को कहां से फायदा होगा?

Last Updated : May 28, 2025 at 6:58 PM IST