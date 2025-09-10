ETV Bharat / state

गोविंद सागर झील के किनारे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान पवन कुमार का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि

गोविंद सागर झील के किनारे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान पवन कुमार का अंतिम संस्कार. अरुणाचल प्रदेश में एक्सीडेंट में हुआ था निधन.

शहीद जवान पवन कुमार की अंतिम विदाई (ETV Bharat)
बिलासपुर: अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में शहीद हुए पवन कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. बिलासपुर जिले के टाली-जगतखाना पंचायत के वीर सपूत और सीमा सड़क संगठन (BRO) में तैनात जवान पवन कुमार का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा, तो हर आंख नम हो गई. गोविंद सागर झील के किनारे स्थित घाट पर जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा पहुंची, हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी, परिजन, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहले से मौजूद थे.

शहीद जवान पवन कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, तो गांव का माहौल गमगीन हो गया. मां, पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लगातार बना रहा. हर कोई पवन कुमार के बलिदान पर गर्व करते हुए भी उनके असमय निधन से बेहद व्यथित दिखा. पवन कुमार की शहादत की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक रणधीर शर्मा, एसडीएम घुमारवीं धर्मपाल शर्मा, तहसीलदार संजीव प्रभाकर सहित अनेक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शहीद के घर पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान पवन कुमार का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

बेटे ने दी शहीद पिता को मुखाग्नि

शहीद जवान पवन कुमार की अंतिम संस्कार गोविंद सागर झील के किनारे पूरी सैन्य परंपराओं के अनुसार संपन्न हुई. इस भावुक क्षण में उनके नन्हे बेटे अर्णव धीमान ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. छोटे से बच्चे के द्वारा पिता को मुखाग्नि देते देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई. इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार से शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और उनके नाम पर कोई स्मारक स्थापित करने की मांग की.

बेटे ने दी शहीद पिता को मुखाग्नि (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार में पहुंचे विधायक समेत कई पुलिस अधिकारी

नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "पवन कुमार जैसे वीर सपूतों पर हिमाचल ही नहीं, पूरा देश गर्व करता है. उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. जैसे ही हादसे की सूचना क्षेत्रवासियों को मिली, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए. अचानक हुई इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया. दिवंगत का पार्थिव शरीर बुधवार को पैतृक गांव लाया गया. वहां पर परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया."

शहीद पवन कुमार की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल

जवान पवन कुमार की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया. पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घाट तक लाया गया. वहां जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई. इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने 'भारत माता की जय', 'शहीद जवान अमर रहे' जैसे नारों के साथ वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. दिवंगत अपने पीछे बूढ़ी मां, पत्नी और दो बेटियां और एक बेटे को छोड़ गए हैं. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुःखद घड़ी में धैर्य प्रदान हो."

अंतिम संस्कार में पहुंचे उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

