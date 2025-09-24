ETV Bharat / state

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत में बुकिंग शुरू, दिल्ली का किराया 2930 और जयपुर का 1735 रुपए

27 सितंबर से दौड़ेगी जोधपुर-दिल्ली के बीच वंदे भारत ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 24, 2025 at 2:39 PM IST 3 Min Read

जोधपुर: रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रही नई सेमी हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल के बाद अब इसका किराया घोषित किया और रिजर्वेशन बुकिंग खोल दी. 27 सितंबर से नियमित इस ट्रेन के लिए लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी. जोधपुर से दिल्ली की एक्सक्यूटिव क्लास में यात्रा के लिए 2930 रुपए और जयपुर के लिए 1735 रुपए खर्च करने होंगे. एसी चेयरकार से दिल्ली जाने का किराया 1610 और जयपुर का 930 रुपए तय किया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर-दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई. ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी. इस दिन ट्रेन के रखरखाव की जांच होगी. किराए में केटरिंग खर्च शामिल है.इस ट्रेन से एक दिन में जोधपुर से दिल्ली कैंट जाकर लौटना संभव होगा. अभी जोधपुर-अहमदाबाद वंदे भारत भी मंगलवार को नहीं चलती है. पढ़ें:27 से चलेगी जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेबल जारी, इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव किराया ज्यादा, समय कम: वंदे भारत में किराया ज्यादा देना होगा और सफर बैठकर ही करना होगा. वहीं जोधपुर से अन्य ट्रेनों में इससे कम किराए में सोते हुए दिल्ली जाने की सुविधा उपलब्ध है. जोधपुर से दिल्ली के बीच अन्य ट्रेनों में 10 से 11 घंटे लगते हैं. वंदे भारत यह दूरी 8 घंटे में पूरी करेगी.