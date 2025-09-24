जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत में बुकिंग शुरू, दिल्ली का किराया 2930 और जयपुर का 1735 रुपए
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत में बुकिंग शुरू. पीएम मोदी दिल्ली से दिखाएंगे हरी झंडी. रेल मंत्री वैष्ण्व जोधपुर में मौजूद रहेंगे.
Published : September 24, 2025 at 2:39 PM IST
जोधपुर: रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रही नई सेमी हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल के बाद अब इसका किराया घोषित किया और रिजर्वेशन बुकिंग खोल दी. 27 सितंबर से नियमित इस ट्रेन के लिए लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी. जोधपुर से दिल्ली की एक्सक्यूटिव क्लास में यात्रा के लिए 2930 रुपए और जयपुर के लिए 1735 रुपए खर्च करने होंगे. एसी चेयरकार से दिल्ली जाने का किराया 1610 और जयपुर का 930 रुपए तय किया है.
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर-दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई. ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी. इस दिन ट्रेन के रखरखाव की जांच होगी. किराए में केटरिंग खर्च शामिल है.इस ट्रेन से एक दिन में जोधपुर से दिल्ली कैंट जाकर लौटना संभव होगा. अभी जोधपुर-अहमदाबाद वंदे भारत भी मंगलवार को नहीं चलती है.
किराया ज्यादा, समय कम: वंदे भारत में किराया ज्यादा देना होगा और सफर बैठकर ही करना होगा. वहीं जोधपुर से अन्य ट्रेनों में इससे कम किराए में सोते हुए दिल्ली जाने की सुविधा उपलब्ध है. जोधपुर से दिल्ली के बीच अन्य ट्रेनों में 10 से 11 घंटे लगते हैं. वंदे भारत यह दूरी 8 घंटे में पूरी करेगी.
जोधपुर से रवानगी का टाइम: ट्रेन नंबर 26481 जोधपुर से सुबह 5.25 बजे रवाना होगी. मेड़ता रोड 6.32 बजे, डेगाना 7.04 बजे, मकराना 7.34 बजे और फुलेरा 8.45 बजे पहुंचेगी. इन स्टेशनों पर दो-दो मिनट रूकेगी. जयपुर स्टेशन 9.35 बजे पहुंचेगी और 9.40 बजे प्रस्थान करेगी.अलवर 11.18 बजे, रेवाड़ी दोपहर 12.23 बजे पहुंचेगी. इन पर भी दो मिनट का ठहराव होगा. गुरुग्राम दोपहर 1 बजे और दिल्ली कैंट 1.30 बजे पहुंचेगी. गुरुग्राम में एक मिनट का स्टॉपेज होगा.
वापसी का समय: वापसी में ट्रेन नंबर 26482 दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर 3.22 बजे गुरुग्राम, 4.25 बजे रेवाड़ी,5.13 बजे अलवर और शाम 7.10 बजे जयपुर पहुंचेगी. यह गाड़ी फुलेरा रात 8 बजे, मकराना 8.54 बजे, डेगाना 9.24 बजे, मेड़ता रोड 9.52 बजे और जोधपुर रात 11.20 बजे पहुंचेगी.
जोधपुर में रहेंगे रेल मंत्री : 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत समेत देश भर में कई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे. इस दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने गृह नगर जोधपुर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे.