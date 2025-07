ETV Bharat / state

बिहार के शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक के लिए रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग, जानें इन मंदिरों में कितने का मिलेगा कूपन - SAWAN 2025

सावन 2025 ( ETV Bharat )

पटना: शुक्रवार से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही बिहार के शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया है. सावन का महीना शिवभक्ति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत-पूजन के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं. रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग तेज: बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में इन दिनों पहले से ही बुकिंग का सिलसिला तेज हो गया है. रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में स्लॉट सीमित हैं और भीड़ अत्यधिक है. पटना का महावीर मंदिर, मुजफ्फरपुर का गरीब नाथ मंदिर, सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर, गया का मार्कंडेय महादेव और पटना जिले का बैकतपुर शिव मंदिर, इन सभी में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. प्रमुख मंदिरों में बुकिंग तेज (ETV Bharat) पटना का महावीर मंदिर: पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर हनुमान जी के प्रमुख धाम के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन सावन के महीने में शिवभक्तों का प्रमुख केंद्र बन जाता है. मंदिर परिसर में स्थित तीन शिवालयों में रुद्राभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसकी महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि न केवल राजधानी पटना से बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सावन में यहां रुद्राभिषेक के लिए आते हैं. यहां तीन शिवालय में होता है रुद्राभिषेक: मंदिर अधीक्षक के. सुधाकरण ने जानकारी दी कि सावन के महीने में अब तक 1200 से अधिक रुद्राभिषेक के लिए स्लॉट बुक हो चुके हैं. मंदिर में प्रतिदिन लगभग 40 से 45 रुद्राभिषेक कराए जाते हैं. सामान्य दिनों में ₹1650 का कूपन कटता है, सावन में यह राशि ₹2310 और सोमवार को ₹2750 हो जाती है. रुद्राभिषेक के लिए किसी भी सामग्री को लाने की आवश्यकता नहीं होती, दूध, दही, फूल, प्रसाद और पंडित की व्यवस्था मंदिर की ओर से होती है. रुद्राभिषेक का है काफी महत्व (ETV Bharat) "बुकिंग मंदिर परिसर में ही काउंटर पर की जाती है, जहां भुगतान के बाद समय स्लॉट दिया जाता है. रुद्राभिषेक के दिन 15 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं."-के. सुधाकरण, मंदिर अधीक्षक गरीब नाथ मंदिर: मुजफ्फरपुर का गरीब नाथ मंदिर उत्तर बिहार के सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक है. इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व काफी गहरा है. मान्यता है कि यहां का शिवलिंग स्वयंभू है और इस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. गरीब नाथ मंदिर का नाम भी इसी पौराणिक विश्वास से जुड़ा है, गरीबों के नाथ यानी शिव. ₹1100 में होता है रुद्राभिषेक: मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि सावन शुरू होते ही यहां रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग लगातार हो रही है. ₹1100 के कूपन में सभी आवश्यक पूजन सामग्री शामिल होती है और श्रद्धालुओं को अलग से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. अभी तक 200 से अधिक बुकिंग हो चुकी है. सोमवार के दिन की बुकिंग सबसे पहले फुल हो जाती है क्योंकि इस दिन का धार्मिक महत्व अधिक होता है. "श्रद्धालु एक दिन पहले भी आकर बुकिंग कर सकते हैं. सावन के आखिरी सप्ताह में रुद्राभिषेक के लिए विशेष भीड़ होती है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में पंडाल, पेयजल और कतार प्रबंधन की व्यवस्था की गई है."-अभिषेक पाठक, मंदिर के महंत बाबा हरिहरनाथ मंदिर: सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर बिहार का एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है जो गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है. यह मंदिर न केवल शिवभक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी अत्यधिक है. बाबा हरिहरनाथ मंदिर की पौराणिक कथा: पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी. दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव उतरे थे और दोनों ने आपस में लड़ाई की जिसके बाद ब्रह्मा ने आकर लड़ाई रूकवाई थी. मंदिर का शिवलिंग भी अत्यंत प्राचीन और पौराणिक काल का माना जाता है. यह मंदिर कार्तिक पूर्णिमा के मेले और सावन की भीड़ के लिए विशेष रूप से जाना जाता है.

