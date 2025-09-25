लखनऊ में 'किताबों का मेला'; किताबें पढ़ने के हैं शौकीन, तो यहां फ्री में पढ़ सकते हैं लाखों किताबें
देश की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में 26 लाख से अधिक किताबें मौजूद हैं. करीब 10 लाख किताबों को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 4:56 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 5:29 PM IST
लखनऊ : किताबें इंसान की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती हैं. जब आप अकेले होते हैं तो किताबें ही आपको अपनी दोस्ती का एहसास कराती हैं, मुश्किल समय में हौसला बढ़ाती हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाती हैं. किताबों से हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है. हमारे देश में हर शहर में कई बड़ी लाइब्रेरियां हैं, जो न केवल अपने शहर, बल्कि देश दुनिया में साहित्य, पांडु लिपियां, जनरल और स्क्रिप्ट्स के लिए प्रसिद्ध है.
हमारे देश में चार ऐसी नेशनल लाइब्रेरी हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है. नेशनल लाइब्रेरी देश भर में लगने वाले पुस्तक मेले और विभिन्न आयोजन के जरिए इन लाइब्रेरीज के बारे में लोगों को जानकारी दे रही है. लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे गोमती पुस्तक मेले में नेशनल लाइब्रेरी की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है. जहां पर सभी चार नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताया जा रहा है.
लाइब्रेरी को कर सकते हैं ऑनलाइन एक्सेस : देश में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में चार पब्लिक लाइब्रेरीज मौजूद हैं. जिसमें सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है. इसकी स्थापना अंग्रेजी हुकूमत ने इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पर किया था. देश आजाद होने के बाद इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी हो गया. इन चारों नेशनल लाइब्रेरी की किताबों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई भी व्यक्ति या छात्र निशुल्क अध्ययन कर सकता है.
नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के असिस्टेंट लाइब्रेरी इनफॉरमेशन ऑफिसर अखलाक अहमद ने बताया कि साल 1955 में नेशनल लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया. इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के साथ ही देश में तीन और जगह पर इसकी स्थापना की गई. जिसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, कॉन्नेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई और टाउन हॉल लाइब्रेरी मुंबई है.
26 लाख से अधिक किताब मौजूद : नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में करीब 26 लाख से अधिक किताबें हैं. इसके अलावा तीन और नेशनल लाइब्रेरीज में भी लाखों की संख्या में किताबें हैं. इन लाइब्रेरीज में न केवल देश में छपने वाले सभी किताबें, जनरल्स और समाचार पत्र मौजूद हैं, बल्कि विदेश में छपी किताबें, जर्नल जो विशेष महत्व रखते हैं वह भी यहां मौजूद हैं.
अखलाक अहमद ने बताया कि डिजीटल मोड में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में देश की 40 हजार और विदेश की किताबों को मिलाकर करीब 10 लाख किताबें और जनरल मौजूद हैं. उन्हें कोई भी व्यक्ति निशुल्क आधिकारिक वेबसाइट www.nationallibareykolkata.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पढ़ सकता है. इसी तरह दिल्ली चेन्नई और मुंबई के नेशनल लाइब्रेरी की भी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी किताबें और जनरल निशुल्क मौजूद हैं.
फ्री में मिलती है तीन साल के लिए मेंबरशिप : उन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी में बिना कोई फीस दिए तीन साल तक कोई भी व्यक्ति या छात्र मेंबरशिप ले सकता है. 1955 के गजट के अनुसार देश में छपने वाले सभी प्रकाशकों को अपनी किताबें जर्नल और समाचार पत्र की एक कॉपी प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर इन नेशनल लाइब्रेरी को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है. ऐसे में किताबों की दुनिया में रुचि रखना वाला कोई भी व्यक्ति इन लाइब्रेरीज में जाकर हिंदुस्तान में छपी किसी भी किताब को पढ़ या एक्सेस कर सकता है.
उन्होंने बताया कि नेशनल लाइब्रेरी से किताबें घर ले जाने के लिए भी मिलती हैं. इसके लिए कैंडिडेट्स को किताब के मूल्य का तीन गुना पैसा जमा करना होता है. इसके बाद 15 दिन के लिए किताब पढ़ने के लिए घर ले जा सकते हैं. लाइब्रेरी को किताब वापस करते समय जमा किया गया सारा पैसा वापस कर दिया जाता है, इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होती है.
