त्योहारों में बोनस से गुलजार होगा बाजार, कोयला कर्मियों को मिलेंगे 1 लाख 3 हजार तो बालको देगा 1 लाख 89 हजार रुपए

शाम से शुरू हुई बैठक के बाद आधी रात को हुआ फैसला. बोनस से बाजार में आएगी रौनक.

कोयला कर्मियों को मिलेंगे 1 लाख 3 हजार तो बालको देगा 1 लाख 89 हजार रुपए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 8:19 PM IST

कोरबा: आधी रात कोयला कामगारों के पीएलआर यानी बोनस पर मुहर लगा दी गई है. 2025 के लिए एक लाख तीन हजार रुपए बोनस तय हो गया है. समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं. कोलकाता के एक होटल में आयोजित हुई CIL के जेबीसीसीआई- 11 की मानकीकरण समिति की छठवीं बैठक गहमागहमी वाली रही. गुरुवार शाम 5 बजे करीब बैठक शुरू हुई थी.

बालको का भी ऐलान: सार्वजनिक क्षेत्र की एल्युमिनियम उत्पादक बालको प्रबंधन ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पिछले साल के बोनस में 15 प्रतिशत वृद्धि की है. इस वर्ष बालको के कर्मचारियों को अधिकतम एक लाख 89 हजार 264 रुपए बोनस दिया जाएगा. त्योहारों के ठीक पहले सार्वजनिक उपक्रम अपने कर्मचारियों को बोनस प्रदान करते हैं. सीएसईबी, रेलवे और अन्य कंपनियां शामिल हैं.

आधी रात कोयला कामगारों के पीएलआर यानी बोनस पर मुहर लगा दी गई है

कोरबा के बाजार में होगी रौनक: कोरबा जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग कंपनियों के संयंत्र स्थापित हैं. प्रतिवर्ष इन कर्मचारियों को दिवाली के पहले भारी भरकम बोनस का भुगतान होता है. इसी बोनस से बाजार में रौनक बनी रहती है. इस वर्ष भी बाजार में जमकर खरीदारी होने के आसार हैं.

एसईसीएल के कर्मियों को होगा 356 करोड रुपए का भुगतान: सीआईएल प्रबंधन ने 2024- 25 के कामकाज और वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट पेश की है. पहले ठेका श्रमिकों के बोनस पर चर्चा की गई. इसके बाद सीआईएल प्रबंधन ने स्थाई कामगारों के लिए 90 हजार 800 रुपए बोनस का प्रस्ताव रखा. इस बीच श्रमिक प्रतिनिधियों ने दो बार बैठक से वॉकआउट किया. प्रबंधन नेताओं को मनाने में लगा रहा.

आखिरकार आधी रात को तीसरी बार बैठक शुरू हुई और एक लाख तीन हजार रुपए पर जाकर सहमति बनी. बोनस का लाभ सीआईएल और एसईसीएल के स्थाई कामगारों को मिलेगा. 2024 के मुकाबले 2025 में बोनस राशि में 9,250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. 2024 में 93,750 रुपए बोनस का भुगतान हुआ था. कोयला कर्मियों को मिलने वाले भारी भरकम बोनस से बाजार में रौनक आएगी. एक तरफ जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है. रेलवे, बालको के बाद अब कोयला कर्मियों का बोनस भी तय हो गया है. एसईसीएल के प्रत्येक कर्मी को 1 लाख 3 हजार रुपए का लाभ मिलेगा. 34,500 से अधिक कर्मियों के खाते में लगभग 356 करोड़ रुपए पहुंचेंगे.

बालको कर्मियों को 1 लाख 89 हजार बोनस: बालको प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के लिए पिछले साल के बोनस में 15 प्रतिशत वृद्धि कर एक लाख 64 हजार 577 रुपए बोनस भुगतान किया था. इस बार भी 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. कर्मचारियों को अधिकतम एक लाख 89 हजार 264 रुपए बोनस दिया जाएगा. पिछले साल की तुलना में बोनस में 24 हजार 686 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है.

बोनस पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है. दुर्गाष्टमी के दिन कर्मियों को बोनस मिल जाएगा. बालको में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी अलग से बोनस दिया जाएगा. आउटसोर्सिंग के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी में बालकों में कार्यरत लगभग 8300 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का बेसिक और एचआरए की राशि को मिलाकर उसका 8.33 प्रतिशत बोनस ( एक्सग्रेसिया) के तौर पर दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि ठेका कर्मचारियों को उनके श्रेणी के अनुसार न्यूनतम 12 हजार और अधिकतम 30 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा.

रेल कर्मियों का भी बोनस फाइनल: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादकता से जुड़े कोरबा जिले के लगभग 1200 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को लगभग दो करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक बोनस को मंजूरी दी है. प्रत्येक कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपए बोनस मिलेगा. इसे लेकर कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल अंतर्गत कोरबा जिले में लगभग एक हजार से अधिक रेलवे कर्मचारी उत्पादकता से जुड़े हुए हैं. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोयला लदान कार्य में शामिल हैं. कोरबा के इन कर्मचारियों के सहयोग से एसईसीआर जोन ने वर्ष 2024-25 में लगभग 253 मिलियन टन माल ढुलाई किया था. यह पिछले साल की तुलना में लगभग 7 फीसदी से अधिक दर्ज लदान किया गया था.

इसमें कोरबा के गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, मानिकपुर और जुनाडीह साइडिंग की बदौलत कोयला लदान 194.7 मिलियन टन किया गया था. यह सभी जोनों पर सर्वाधिक था. इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मां दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव पर बोनस को मंजूरी दी है. प्रबंधन ने बताया कि प्रत्येक अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपए प्राप्त होंगे.

