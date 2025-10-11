ETV Bharat / state

बोनस का ऐलान, दीपावली से पहले खाते में आ जाएंगे पैसे, कर्मचारियों में खुशी की लहर

कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी(CSEB) के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है. बिजली कर्मचारियों को इस वर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा. कंपनी के अधीन काम करने वाले नियमित, अस्थाई रूप से संविदा और ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें बिजली कंपनी की ओर से सीधे नियुक्त किया गया हो उनको बोनस मिलेगा. दिवाली के पहले ही बोनस का भुगतान कर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. त्योहार से पहले बोनस मिलने की खबर से कर्मचारी काफी खुश हैं.

बोनस का ऐलान: एसईसीएल, एनटीपीसी और बालको जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दशहरा उत्सव के दौरान ही बोनस का भुगतान कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं हुआ था. कर्मचारी संगठनों ने बिजली कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखकर दीपावली के पूर्व बोनस भुगतान की मांग की थी. अब प्रबंधन की ओर से बिजली कर्मचारियों के लिए इस वर्ष अधिकतम 12 हजार बोनस राशि भुगतान का निर्णय लिया गया है.

बोनस का ऐलान (ETV Bharat)

2024-25 का बोनस भुगतान: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान करने का आदेश भी जारी कर दिया है. जिसमें बोनस पात्रता, भुगतान दर और अधिकतम सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है. यह आदेश शुक्रवार की शाम को जारी किया गया है.