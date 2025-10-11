ETV Bharat / state

बोनस का ऐलान, दीपावली से पहले खाते में आ जाएंगे पैसे, कर्मचारियों में खुशी की लहर

प्रत्येक कर्मचारी के खाते में कम से कम इतनी रकम आने वाली है.

BONUS ANNOUNCED
कर्मचारियों में खुशी की लहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 6:37 PM IST

कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी(CSEB) के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है. बिजली कर्मचारियों को इस वर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा. कंपनी के अधीन काम करने वाले नियमित, अस्थाई रूप से संविदा और ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें बिजली कंपनी की ओर से सीधे नियुक्त किया गया हो उनको बोनस मिलेगा. दिवाली के पहले ही बोनस का भुगतान कर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. त्योहार से पहले बोनस मिलने की खबर से कर्मचारी काफी खुश हैं.

बोनस का ऐलान: एसईसीएल, एनटीपीसी और बालको जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दशहरा उत्सव के दौरान ही बोनस का भुगतान कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं हुआ था. कर्मचारी संगठनों ने बिजली कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखकर दीपावली के पूर्व बोनस भुगतान की मांग की थी. अब प्रबंधन की ओर से बिजली कर्मचारियों के लिए इस वर्ष अधिकतम 12 हजार बोनस राशि भुगतान का निर्णय लिया गया है.

बोनस का ऐलान (ETV Bharat)

2024-25 का बोनस भुगतान: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान करने का आदेश भी जारी कर दिया है. जिसमें बोनस पात्रता, भुगतान दर और अधिकतम सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है. यह आदेश शुक्रवार की शाम को जारी किया गया है.

इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का फायदा: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से जारी आदेश के अनुसार कंपनी के स्थायी, अस्थायी, संविदा एवं नियमित रूप से कार्यरत वे कर्मचारी, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मूल वेतन, महंगाई भत्ता को मिलाकर मासिक वेतन 21 हजार रुपए है. वह कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होंगे.

दीपावली से पहले खाते में आ जाएंगे पैसे (ETV Bharat)
12 हजार से ज्यादा बोनस मिलने की थी उम्मीद: बिजली कर्मचारी संगठनों ने एनटीपीसी, बालको और एसईसीएल की तरह बिजली कंपनी में भी उत्पादकता आधारित बोनस लाभांश के दर पर बोनस भुगतान की मांग की थी. कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 30 हजार बोनस दिए जाने की मांग को लेकर बिजली कंपनी के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था. हालांकि बिजली कर्मचारियों को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अधिकतम 12 हजार बोनस भुगतान का प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किया. ज्यादातर कंपनियों में दशहरा और दीपावली के मौके पर बोनस दिया जाता है. पर्व से पहले मिलने वाली इस रकम से कर्मचारियों का उत्साह त्योहार मनाने को लेकर दोगुना हो जाता है.

