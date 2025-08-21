ETV Bharat / state

नाबालिग से 2 महीने बंधुआ मजदूरी, वेतन के बदले मिली यातनाएं, मानवाधिकार आयोग ने नूंह और जिंद प्रशासन को भेजा नोटिस - BONDED LABOUR CASE JIND

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने बंधुआ मजदूरी से छुटे 15 वर्षीय बच्चे पर संज्ञान लेकर जींद और नूंह प्रशासन को कड़े निर्देश दिए.

जींद में बच्चे से बंधुआ मजदूरी
जींद में बच्चे से बंधुआ मजदूरी (Etv Bharat)
पंचकूला/नूंह/जींद: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने जींद और नूंह जिले से जुड़े एक संवेदनशील मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं. मामला बिहार के जिला किशनगंज निवासी 15 वर्षीय एक नाबालिग को झूठे रोजगार का लालच देकर उससे बंधुआ मजदूरी और शोषण की दलदल में धकेलने का है.

दस हजार रूपये मासिक वेतन का झांसा:

दरअसल, मामले के अनुसार बच्चा बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने साथियों से बिछड़ गया था. उस दौरान उसे एक व्यक्ति ने जिला जींद स्थित एक भैंस डेयरी पर दस हजार रूपये मासिक वेतन दिलाने का झांसा दिया. इस पर बच्चा उसके साथ चला तो गया लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल अलग थी. भैंस डेयरी में बच्चे से दो महीने तक लगातार जबरन काम कराया गया. यहां तक उसे शारीरिक यातनाएं भी दी गई लेकिन कोई मजदूरी नहीं दी गई.

चारा काटते समय कट गया था हाथ

पीड़ित किशोर का कहना है कि नौकरी दिलाने के बहाने ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया. न तो उसे पैसे दिए गए और न ही ठीक से खाना दिया गया. सिर्फ मोटर से चलने वाली चारा काटने वाली मशीन चलाने के लिए ही बाहर निकाला जाता था. उसे जींद में ही कहीं भैंस डेयरी में रखा गया था. फिर एक दिन मशीन से चारा काटते समय उसका हाथ कट गया. चोट लगने के बाद उसके मालिक ने उसे कोई दवा दी, जिससे उसे नींद आ गई. जब वह नींद से जागा तो वह एक डिस्पेंसरी में था. उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे. डिस्पेंसरी वाले ने उसे वहां से जाने को कहा. तभी वह पैदल ही बिहार अपने घर की ओर चल पड़ा.

इसके बाद वह हिम्मत कर किसी तरह घायल हालत में नूंह के तावडू पहुंचा, जहां एक शिक्षक अरविंद ने उसकी मदद की. उन्होंने बच्चे को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा पुलिस को सूचना दी. शिक्षक की पहल से बच्चे की जान बच सकी और मामला उजागर हो सका.

जींद के लेबर कमिश्नर बोले- ऐसा एरिया जींद में नहीं है

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजेश चौहान ने बताया कि वह इस मामले में वह पूरी तरह से बच्चे के परिवार से संपर्क में है. उनके पास आयोग का नोटिस आया है, उसका जवाब दिया जाएगा. लेकिन इस मामले में जिस प्रकार का एरिया बताया जाता है ऐसा एरिया जींद में नहीं है.

बाल अधिकारों की रक्षक व्यवस्था की विफलता:

मामले में आयोग के अध्यक्ष ललित बत्रा और सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया की पीठ ने कहा कि यह घटना न केवल अमानवीय शोषण है, बल्कि बाल अधिकारों की रक्षा करने वाली व्यवस्था की विफलता भी है. समय रहते घटना का पता न लग पाना राज्य के निगरानी तंत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. आयोग द्वारा सरकार को आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और डेयरी प्रतिष्ठान में बंधुआ मजदूरी की प्रथाओं की विस्तृत जांच के आदेश दिए.

नूंह और जींद प्रशासन को कार्रवाई के दिए निर्देश

आयोग ने जींद व नूंह के डीसी, एसपी, लेबर कमिशनर, नूंह के सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है. सभी को चार नवंबर तक इस पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट आयोग के पास जमा करवानी होगी. साथ ही आयोग ने नोटिस जारी कर जिस डेयरी संचालक के पास युवक रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है

चिकित्सकीय जांच और पुनर्वास मदद:

आयोग द्वारा घायल बच्चे की संपूर्ण चिकित्सीय जांच रिपोर्ट तैयार करने और पुनर्वास योजना बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए. कहा कि श्रम कानूनों के उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट भी आयोग को सौंपी जाए. इसके अलावा प्रशासन को पीड़ित को चिकित्सा सुविधा समेत मनोवैज्ञानिक और पुनर्वास सहायता तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया. अब मामले की आगामी सुनवाई 4 नवंबर 2025 को होगी. आयोग ने अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर व्यक्तिगत स्तर पर जवाबदेही तय किए जाने की बात कही.

