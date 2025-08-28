ETV Bharat / state

एमबीबीएस स्टेट कोटे में बोनाफाइड हिमाचलियों का दाखिला, हाईकोर्ट में 11 सितंबर को होगी सुनवाई - HIMACHAL HIGH COURT

एमबीबीएस स्टेट कोटे में बोनाफाइड हिमाचलियों का दाखिले मामले में 11 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

शिमला: एमबीबीएस कोटे से बाहरी राज्यों से जरूरी परीक्षाएं पास करने वाले बोनाफाइड हिमाचलियों के दाखिले से जुड़े मामले में सुनवाई 11 सितंबर को होगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

इसमें हिमाचल से ही जरूरी परीक्षाएं पास करने वाले हिमाचली युवा व प्रदेश के बाहर से जरूरी परीक्षाएं पास करने वाले बोनाफाइड हिमाचली छात्र आमने-सामने आ गए हैं. राज्य सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के बाहर जरूरी दो परीक्षाएं पास करने वाले छात्रों को स्टेट कोटा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है. इसके खिलाफ कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 29 जुलाई 2025 को याचिकाएं स्वीकार कर ली थी. अदालत ने उन हिमाचली छात्रों को स्टेट कोटा के तहत प्रवेश देने के आदेश जारी किए थे, जिन्हें प्रदेश के बाहर से जरूरी परीक्षाएं पास करने के आधार पर प्रवेश से इनकार किया गया था.

एकल पीठ ने कहा था कि पहले से ही कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया जा चुका है कि प्रॉस्पेक्टस में मेंशन की गई कम से कम दो परीक्षाएं पास नहीं करने वाले बोनाफाइन हिमाचली युवाओं के साथ स्टेट कोटा सीटों के तहत मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. इन सभी रिट याचिकाओं को यह देखते हुए स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा याचिकाकर्ताओं को राज्य कोटा सीटों के तहत प्रवेश के लिए स्वीकार न करना मनमाना व भेदभावपूर्ण है.

एकल पीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ताओं को प्रॉस्पेक्टस के अनुसार एमबीबीएस/बीडीएस सिलेबस में प्रवेश के लिए पात्र मानें. राज्य कोटा सीटों के विरुद्ध और याचिकाकर्ताओं को केवल इस आधार पर अपात्र नहीं माना जाएगा कि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण नहीं की हैं. एकल पीठ के इस आदेश को कुछ छात्रों ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है. खंडपीठ ने 11 अगस्त को पारित आदेश के तहत एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा रखी है. अब मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक टल गई है.

