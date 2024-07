ETV Bharat / state

पाकुड़ में जमीन खरीद बिक्री को लेकर दो गुटों में विवाद, जमकर हुई बमबाजी और फायरिंग - dispute between two groups in Pakur

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jul 24, 2024, 12:31 PM IST | Updated : Jul 24, 2024, 2:32 PM IST

पाकुड़ में जमीन खरीद बिक्री को लेकर दो गुटों में विवाद ( ईटीवी भारत )

पाकुड़: जिले के नगरनबी एवं झीकरहट्टी देवतल्ला गांव के लोगों के बीच जमीन विवाद को लेकर आज जमकर बमबाजी एवं फायरिंग हुई. हालांकि घटना में जानमाल के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है. सूचना मिलते ही मालपहाड़ी ओपी सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखते ही दोनों गुट के लोग फरार हो गए. पाकुड़ में जमीन खरीद बिक्री को लेकर दो गुटों में विवाद (ईटीवी भारत) इधर घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद दलबल के साथ पहुंचे और इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि बीते कुछ दिन पूर्व पत्थरघट्टा गांव के निकट जमीन खरीद बिक्री को लेकर नगरनबी और देवतल्ला गांव के ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था. बीती देर रात से विवाद उत्पन्न हुआ था और आज दिन में जमकर एक दूसरे पर बमबारी एवं फायरिंग की गयी. पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी भाग खड़े हुए. एसडीपीओ ने बताया कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस कैंप कर रही है. इधर पुलिस ने कई सुतली बम एवं खोखा घटनास्थल से बरामद भी किया है. इधर पुलिस ने उपद्रव मचाने वालों को भी चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है.

Last Updated : Jul 24, 2024, 2:32 PM IST