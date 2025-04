ETV Bharat / state

हेलो...अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बम लेकर सफर कर रही महिला, सूचना मिलते ही जंघई स्टेशन पर खंगाली गई पूरी ट्रेन - BOMB REPORT IN TRAIN

ट्रेन में चेकिंग करती जीआरपी और बम निरोधक दस्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : April 9, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 10:14 AM IST

प्रयागराजः लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अयोध्या कैंट जाने वाली अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में मंगलवार को बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. इसके बाद ट्रेन को प्रयागराज के जंघई स्टेशन पर रोकी गई. जंघई के रेलवे अधिकारियों ने प्रयागराज से बम निरोधक दस्ता टीम को बुलाया. दो घंटे से अधिक तक ट्रेन की जांच की गई. इस दौरान ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही, वहीं यात्री हलकान रहे. जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया. जानकारी मुताबिक, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अयोध्या कैंट जाने वाली 22103 अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही प्रयागराज स्टेशन से आगे निकली किसी ने जीआरपी कंट्रोल रुम प्रयागराज को फोन पर सूचना दी कि ट्रेन में एक महिला बैग में बम लेकर यात्रा कर रही है. जो कि 10वीं बोगी में है. कंट्रोल रूम प्रयागराज ने यह सूचना लखनऊ कंट्रोल रूम को दी. इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी जंघई को सूचना भेजी गई. ट्रेन के जंघई पहुंचने से पहले जीआरपी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव टीम के साथ पहुंच गए. ट्रेन जैसे ही जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची, आरपीएफ-जीआरपी की टीम ने ट्रेन में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर मीरगंज एसओ रमेश कुमार और जंघई चौकी इंचार्ज निखिलेश तिवारी भी टीम के साथ पहुंचे.

Last Updated : April 9, 2025 at 10:14 AM IST