माओवादियों का बम डिफ्यूज: जवानों ने बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम - BOMB PLANTED BY MAOISTS DEFUSED

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने सर्चिंग के दौरान बम को खोज निकाला.

BOMB PLANTED BY MAOISTS DEFUSED
माओवादियों का बम डिफ्यूज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 8:33 PM IST

4 Min Read

बीजापुर: तर्रेम थाना इलाके में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए जंगल में बम प्लांट कर रखा था. गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 153वीं बटालियन सर्चिंग के लिए निकली. जवानों के साथ बम स्क्वॉड की टीम भी साथ रही. सर्चिंग के दौरान जब जवान चिन्नागेलुर और तर्रेम के मार्ग पर पहुंचे तो उनको वहां पर जमीन में गड्ढा नजर आया. डिमाइनिंग टीम(बम को खोजने और फिर उसे निष्क्रिय करने वाली टीम) ने मौके पर जांच की तो पाया कि वहां पर माओवादियों ने बम प्लांट किया है. डिमाइनिंग टीम ने बड़ी सावधानी के साथ बम को पहले जमीन से बाहर निकाला और उसे डिफ्यूज कर दिया. बम काफी शक्तिशाली था. माओवादियों की एक बड़ी साजिश को जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया.

जवानों ने बम को किया डिफ्यूज: एडिशनल एसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि डिमाइनिंग करने के दौरान जवानों को तोयानाला के पास इलेक्ट्रिक वायर नजर आया. जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेरबंदी कर सर्चिंग अभियान चलाया. मौके पर लगाये गए इलेक्ट्रिक वायर के जरिए जवानों को जमीन के नीचे दबाकर लगाया गया 10 किलो का कमांड आईईडी बरामद हुआ. बम को प्लास्टिक के कंटेनर में छिपाकर लगाया गया था. बम को तार के जरिए करीब 45 से 50 मीटर दूर कनेक्ट किया गया था.

माओवादियों का बम डिफ्यूज (ETV Bharat)

केरिपु 153 वाहिनी की बीडी टीम द्वारा सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षित तरीके से बरामद IED को मौके पर नष्ट किया गया. यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जिसने संभावित नुकसान को टाल दिया और माओवादियों के नापाक मंसूबो को विफल किया: चंद्रकांत गोवर्ना, एडिशनल एसपी, बीजापुर

माओवादियों के बनाए स्मारकों को किया गया ध्वस्त: थाना नेलसनार में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (8वीं वाहिनी, सी कंपनी) की संयुक्त कार्रवाई में बेलनार एवं बंगोली के जंगलों में बनाए गए 3 माओवादियों के स्मारकों को भी जवानों ने ध्वस्त किया.

बस्तर में हुए बड़े IED ब्लास्ट

  • बीजापुर(20 जुलाई): भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग जख्मी.
  • बीजापुर (14 जुलाई): मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार जख्मी.
  • बीजापुर (2 जुलाई): जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
  • सुकमा (9 जून): कोंटा में आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.
  • बीजापुर (30 मई 2025): मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण जख्मी.
  • बीजापुर (6 मई 2025): IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी जख्मी.
  • बीजापुर (26 अप्रैल 2025): डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
  • बीजापुर (21 अप्रैल 2025): IED ब्लास्ट में सीएएफ जवान शहीद.
  • बीजापुर (9 अप्रैल 2025): IED ब्लास्ट में CRPF जवान जख्मी.
  • अबूझमाड़ (7 अप्रैल 2025): जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण जख्मी.
  • नारायणपुर (4 अप्रैल 2025): नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक जख्मी.
  • बीजापुर (30 मार्च 2025): नक्सल एनकाउंटर के दौरान IED ब्लास्ट, महिला की मौत.
  • नारायणपुर (28 मार्च 2025): आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान जख्मी. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो की IED बरामद.
  • बीजापुर (23 मार्च 2025): एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी.
  • बीजापुर (20 मार्च 2025): गंगालूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी.
  • नारायणपुर (7 मार्च 2025): आईईडी ब्लास्ट में मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर जख्मी.
  • अबूझमाड़ (21 फरवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान जख्मी.
  • बीजापुर (15 फरवरी 2025): IED ब्लास्ट में जवान जख्मी.
  • नारायणपुर (17 जनवरी 2025): आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी.
  • बीजापुर (16 जनवरी 2025): आईईडी विस्फोट में 2 कोबरा कमांडो जख्मी.
  • सुकमा (12 जनवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की बच्ची जख्मी, बीजापुर आईईडी की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी जख्मी.
  • नारायणपुर (10 जनवरी 2025): ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन जख्मी.
  • बीजापुर (6 जनवरी 2025): नक्सलियों ने वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.
  • बस्तर (3 जनवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान जख्मी.

