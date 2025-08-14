बीजापुर: तर्रेम थाना इलाके में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए जंगल में बम प्लांट कर रखा था. गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 153वीं बटालियन सर्चिंग के लिए निकली. जवानों के साथ बम स्क्वॉड की टीम भी साथ रही. सर्चिंग के दौरान जब जवान चिन्नागेलुर और तर्रेम के मार्ग पर पहुंचे तो उनको वहां पर जमीन में गड्ढा नजर आया. डिमाइनिंग टीम(बम को खोजने और फिर उसे निष्क्रिय करने वाली टीम) ने मौके पर जांच की तो पाया कि वहां पर माओवादियों ने बम प्लांट किया है. डिमाइनिंग टीम ने बड़ी सावधानी के साथ बम को पहले जमीन से बाहर निकाला और उसे डिफ्यूज कर दिया. बम काफी शक्तिशाली था. माओवादियों की एक बड़ी साजिश को जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया.

जवानों ने बम को किया डिफ्यूज: एडिशनल एसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि डिमाइनिंग करने के दौरान जवानों को तोयानाला के पास इलेक्ट्रिक वायर नजर आया. जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेरबंदी कर सर्चिंग अभियान चलाया. मौके पर लगाये गए इलेक्ट्रिक वायर के जरिए जवानों को जमीन के नीचे दबाकर लगाया गया 10 किलो का कमांड आईईडी बरामद हुआ. बम को प्लास्टिक के कंटेनर में छिपाकर लगाया गया था. बम को तार के जरिए करीब 45 से 50 मीटर दूर कनेक्ट किया गया था.

माओवादियों का बम डिफ्यूज (ETV Bharat)

केरिपु 153 वाहिनी की बीडी टीम द्वारा सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षित तरीके से बरामद IED को मौके पर नष्ट किया गया. यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जिसने संभावित नुकसान को टाल दिया और माओवादियों के नापाक मंसूबो को विफल किया: चंद्रकांत गोवर्ना, एडिशनल एसपी, बीजापुर

माओवादियों के बनाए स्मारकों को किया गया ध्वस्त: थाना नेलसनार में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (8वीं वाहिनी, सी कंपनी) की संयुक्त कार्रवाई में बेलनार एवं बंगोली के जंगलों में बनाए गए 3 माओवादियों के स्मारकों को भी जवानों ने ध्वस्त किया.

