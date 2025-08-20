जयपुर : राजधानी जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जलेब चौक स्थित निजी स्कूल को बुधवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह तीसरा मौका है, जब स्कूल प्रशासन को धमकी भरा ई मेल मिला है. धमकी भरा ई मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. छात्र, शिक्षक और अभिभावक घबरा गए. इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचा. पूरे स्कूल परिसर की गहन जांच की गई. इस दौरान स्कूल के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. हालांकि, तलाशी के दौरान स्कूल में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

इसके बाद शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ ही पुलिस-प्रशासन ने भी राहत की सांस ली. बता दें कि स्कूल प्रबंधन को 16 जून को भी एक धमकी भरा मेल मिला था. इसके बाद जुलाई में भी धमकी भरा मेल मिला था. हालांकि, पहले दो बार भी सर्च ऑपेरशन में तब भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. इस स्कूल के पास ही डीसीपी (उत्तर) का ऑफिस भी है.

जांच में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु : माणक चौक एसीपी पीयूष कविया ने बताया कि बुधवार सुबह जलेब चौक स्थित निजी स्कूल प्रबंधन को एक धमकी भरा ईमेल मिला था. इसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद स्कूल परिसर को खाली करवाकर तलाशी ली गई थी. हालांकि, तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि लगातार धमकी भरे ई-मेल मिलने के मामले में जांच की जा रही है.

पुलिस-प्रशासन ने ली राहत की सांस : इस स्कूल के पास ही सिटी पैलेस स्थित है, जहां बड़ी संख्या में देसी-विदेशी सैलानी आते हैं. इसके अलावा गोविंददेवजी मंदिर, जंतर-मंतर और हवा महल भी कुछ ही दूरी पर स्थित है. ऐसे में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियों की तैनाती की गई. सिविल डिफेंस की टीमों को भी तैनात किया गया. हालांकि, तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सबने राहत की सांस ली है.

सीएमओ, स्टेडियम को भी मिली धमकी : बता दें कि इससे पहले जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय, सवाई मानसिंह स्टेडियम, मेट्रो रेल और मेट्रो रेलवे स्टेशन व दो कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले दिनों जयपुर में दो कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इससे पहले लगातार एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी. वहीं, मेट्रो और मेट्रो रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकियां पहले मिली थी. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी.