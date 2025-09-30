ETV Bharat / state

कैसे दिल्ली का नितिन बना बम धमकीबाज? DC ऑफिस कुल्लू को दी थी बम ब्लास्ट की धमकी

कुल्लू डीसी ऑफिस को बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले आरोपी पर अन्य राज्यों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Bomb Threat accused on police remand
बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला पुलिस रिमांड पर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 2:51 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कार्यालय में बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार युवक को कुल्लू लाया गया. युवक को मैसूर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस द्वारा सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है. वहीं, आरोपी पर अन्य राज्यों में भी इसी तरह से बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोपी हैं.

"बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार युवक को जांच के लिए पुलिस टीम कुल्लू लाई है. आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है. पुलिस की टीम द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है. आरोपी ने कुल्लू के डीसी ऑफिस में बम ब्लास्ट की धमकी दी थी." - डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एसपी कुल्लू

डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एसपी कुल्लू (ETV Bharat)

2 मई को ईमेल के जरिए दी थी धमकी

एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि कुल्लू पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं. कुल्लू पुलिस के मुताबिक 2 मई 2025 को ईमेल के जरिए डीसी कुल्लू ऑफिस को बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी. जांच के दौरान पुलिस ने मैंगलोर और बेंगलुरु से दो मोबाइल फोन जब्त किए. वहीं, बम ब्लास्ट की धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन कर्नाटक के मेडिकेरी से चुराया गया था.

नई दिल्ली का निवासी है आरोपी

एसपी कुल्लू ने बताया कि आरोपी की पहचान नितिन शर्मा, निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई है. आरोपी ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और हैदराबाद में भी इस तरह की धमकियां भेजी है, जिसका पुलिस में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है. आरोपी नितिन शर्मा को मैसूर पुलिस ने अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था और अब उसे जांच के लिए कुल्लू लाया गया है. जहां पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की पांच दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली है. वहीं, इस मामले में आरोपी के अंतर्राज्यीय संबंधों की भी बारीकी से जांच की जा रही है.

कैसे बना नितिन बम धमकीबाज?

एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि परिवार से हुए झगड़े ने आरोपी नितिन को बम धमकीबाज बना दिया. कुल्लू डीसी ऑफिस धमकी मामले में पुलिस ने दिल्ली के नितिन की कस्टडी हिमाचल ट्रांसफर की है. नितिन शर्मा, जो दिल्ली का रहने वाला है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. एसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि नितिन 2015 में गर्लफ्रेंड को लेकर अपने परिवार से हुए झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया था. इसी दौरान हुए एक सड़क हादसे के बाद वह हरियाणा पहुंचा. जहां उसकी मुलाकात मुस्लिम समुदाय के लोगों से हुई. एक मौलाना की विचारधारा से प्रभावित होकर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और एक कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ गया. इसके बाद उसे धमकी भरे मेल भेजने के लिए हजारों रुपये दिए जाते थे. नितिन ने अब तक हिमाचल के साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इसी तरह की धमकियां ईमेल के माध्यम से भेजी हैं.

"कई अन्य राज्यों में पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं. साल 2009 में हत्या, 2015 में सड़क हादसा और 2023 में एक और हत्या का केस भी उस पर दर्ज हुआ है. जांच में यह भी सामने आया है कि धमकियों के लिए वह चोरी किए गए मोबाइल फोन और हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करता था. आरोपी का लोकेशन ट्रैक कर्नाटक से हुआ, जिसके बाद उसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई और पुलिस ने उसे दबोच लिया है. अभी भी पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है." - डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एसपी कुल्लू

Last Updated : September 30, 2025 at 2:51 PM IST

