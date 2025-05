ETV Bharat / state

पटना के BN कॉलेज में बमबाजी, छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प - BOMB BLAST AT BN COLLEGE PATNA

पटना में बीएन कॉलेज में बमबारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 13, 2025 at 4:10 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 4:41 PM IST 2 Min Read

पटना: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बमबाजी की घटना देखने को मिली है. जहां पीरबहोर थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान जमकर लाठी-डंडे चले. साथ ही दो बम भी फेंके गए हैं. बमबाजी की घटना में रोहतास जिले का रहने वाला छात्र सुजीत कुमार घायल हो गया है. वहीं, पीरबहोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो छात्रओं को हिरासत में ले लिया है. बमबाजी में छात्र घायल: बमबाजी की घटना में एक छात्र बुरी तरह से घायल हुआ है. बीएन कॉलेज के छात्रों के मुताबिक घायल छात्र सुजीत के सिर पर बम लगा है. फिलहाल उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. छात्रावास के अंदर की तो तस्वीर सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि अंदर किस तरह छात्रों ने उत्पात मचाया है. पटना में बीएन कॉलेज में बमबाजी (ETV Bharat)

